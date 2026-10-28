Achával: “Seguimos militando por un país con igualdad, desarrollo y oportunidades”

El alcalde de Pilar participó junto a la Liga de Intendentes del homenaje a Néstor Kirchner en Lanús. A 16 años de su fallecimiento, destacó su compromiso y reivindicó la capacidad de la política para transformar la realidad.
Municipales28 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El alcalde de Pilar, Federico Achával, participó en Lanús de un homenaje a Néstor Kirchner junto a la Liga de Intendentes, compañeros y dirigentes. En dos publicaciones en sus redes sociales, recordó su legado a 16 años de su fallecimiento y reafirmó su compromiso con un país con igualdad, desarrollo y oportunidades.

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Al compartir su participación en el encuentro, Achával destacó el “ejemplo de compromiso, coraje y amor por la patria” de Kirchner. Su mensaje puso el acento en la relación entre la actividad política y las posibilidades de mejorar la vida de la población.

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“Néstor demostró que cuando la política está al servicio de la gente, es posible transformar la realidad y construir un futuro con progreso, inclusión y oportunidades”, expresó.

En otra publicación dedicada al aniversario, el jefe comunal reivindicó la convicción política de Kirchner y sostuvo que su actuación permitió devolverle al pueblo argentino la esperanza de un futuro mejor.

“Recordar a Néstor es recordar a la persona que con coraje, compromiso y convicción política supo transformar a la Argentina”, señaló.

Achával vinculó ese reconocimiento con la continuidad de la militancia. “A 16 años de su partida, mantenemos presente su legado y seguimos militando por un país con igualdad, desarrollo y oportunidades”, afirmó.

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