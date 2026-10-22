General Alvarado crea un registro de alojamientos turísticos y suma controles obligatorios

La nueva ordenanza establece un registro municipal y una homologación de instalaciones para alojamientos turísticos, con controles sobre gas, electricidad y sanitarios.
Municipales22 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se reunió con representantes de la Cámara Hotelera para presentar una ordenanza recientemente sancionada que busca regular los establecimientos destinados al alojamiento turístico dentro del distrito.

La norma apunta a ordenar una actividad que, según informó el jefe comunal, cuenta actualmente con unas 65.000 plazas parahoteleras y que desde la década de 1970 venía siendo objeto de intentos de regulación.

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Un registro municipal para los alojamientos

Uno de los principales puntos de la nueva normativa es la creación de un registro municipal de alojamientos turísticos.

La herramienta permitirá identificar y ordenar la oferta disponible en el distrito y generar un marco específico para el funcionamiento de establecimientos que reciben visitantes.

La intención es que el Municipio cuente con información precisa sobre los lugares destinados a hospedaje y pueda avanzar con controles más sistemáticos.

Homologación de instalaciones

La ordenanza también contempla un sistema de homologación.

Ese proceso permitirá certificar distintos aspectos vinculados con la seguridad y el funcionamiento de los alojamientos.

Entre los ítems que serán evaluados figuran las instalaciones de gas, electricidad y sanitarias.

“Controles que cuidan al turista”

Ianantuony presentó la medida como una herramienta orientada a mejorar las condiciones de seguridad para quienes eligen General Alvarado como destino turístico.

“Que el Estado Municipal garantice una parahotelería segura es proteger a quienes nos eligen como destino de vacaciones”, expresó.

El intendente vinculó la regulación con la necesidad de generar mayor confianza para los visitantes.

Evitar estafas y dar mayor tranquilidad

El jefe comunal sostuvo que uno de los objetivos es reducir los riesgos vinculados con alojamientos que no cumplen con controles básicos.

Según planteó, la nueva normativa busca evitar estafas y ofrecer a los turistas mayor tranquilidad al momento de contratar hospedaje.

La homologación permitirá acreditar que cada establecimiento cumple con determinadas condiciones mínimas.

Una discusión de larga data

Ianantuony destacó que la regulación de esta actividad es un tema que lleva décadas en discusión.

Según señaló, desde la década del 70 se venía intentando avanzar con una normativa específica.

La sanción de la nueva ordenanza busca darle finalmente un marco formal a una actividad con fuerte peso dentro de la oferta turística local.

Unas 65.000 plazas parahoteleras

El intendente estimó que actualmente existen alrededor de 65.000 plazas dentro del segmento parahotelero.

La magnitud de esa oferta explica la importancia de contar con un sistema de registro y control.

La regulación apunta a ordenar un universo amplio de alojamientos y generar condiciones más homogéneas para su funcionamiento.

Reunión con la Cámara Hotelera

Del encuentro participaron los representantes de la Cámara Hotelera, Pablo Chiappa y Gabriel Storino.

También estuvieron el secretario de Gobierno, Natanael López; la directora de Turismo, Claudia Manes; el director de Inspección General, Mariano Illardia; y el director de Planeamiento, Agustín Maceio.

La reunión permitió presentar los alcances de la ordenanza y analizar su implementación.

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