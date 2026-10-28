Gaute destacó el acceso a la vivienda y el acompañamiento a las pymes en Alberti

Alberti llevó adelante el sorteo de viviendas correspondientes al Programa Bonaerense Solidaridad II, ubicadas en el barrio Papa Francisco, en una jornada que permitió que 28 familias resultaran beneficiarias.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Alberti Chico de La Candela y fue encabezada por el intendente Jorge Gaute, junto a autoridades provinciales y municipales.

En paralelo, el jefe comunal mantuvo una agenda vinculada al desarrollo industrial y productivo, con reuniones junto a funcionarios de la Provincia, representantes de municipios, parques industriales y cámaras empresariales.

Veintiocho familias beneficiarias

El sorteo estuvo a cargo de la escribana Natalia Rivara y del subsecretario de Legal y Técnica, Lorenzo Palazzo.

Como resultado, 28 familias fueron beneficiarias y recibieron el título de propiedad.

La jornada marcó un nuevo paso en el acceso a la vivienda para vecinos del distrito.

Gaute destacó el acceso a la casa propia

Durante el acto, Jorge Gaute expresó su satisfacción por participar por primera vez, desde que asumió la Intendencia, de una actividad de estas características.

El jefe comunal destacó la posibilidad de acompañar a familias que acceden a una vivienda propia y señaló que el Municipio continuará trabajando junto al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense.

La intención es avanzar en nuevos proyectos habitacionales para el distrito.

Continuidad de las gestiones con Provincia

Gaute remarcó que el objetivo es sostener la articulación con el Gobierno provincial para ampliar la oferta de viviendas.

La construcción de nuevas unidades forma parte de las gestiones que el Municipio busca mantener en el tiempo.

El acceso a la casa propia fue señalado como uno de los ejes centrales para acompañar a las familias del distrito.

Lago destacó el rol del Gobierno bonaerense

El senador provincial Germán Lago también participó de la actividad.

Durante su intervención, hizo referencia al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador Axel Kicillof para impulsar la construcción de viviendas.

También cuestionó la ausencia del Gobierno Nacional en políticas públicas vinculadas con este tipo de soluciones habitacionales.

Una agenda vinculada a la producción

En otro orden, Gaute recibió al director provincial de Industria, Ariel Aguilar; al director de Parques Industriales, Eduardo Mari; y a Mariela Bembi, secretaria del Ministerio de Producción.

El encuentro se realizó en el Salón Blanco.

La reunión tuvo como eje el contexto económico y las políticas provinciales destinadas a acompañar y potenciar el sector industrial.

Mesa regional con municipios y empresas

La agenda continuó en el salón del Prado Español.

Allí se desarrolló una mesa de trabajo con representantes de diez municipios, parques industriales y cámaras empresariales.

Cada distrito expuso su situación y sus principales desafíos.

Un armado productivo regional

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una mirada regional sobre el desarrollo productivo.

La propuesta busca generar mayor coordinación entre municipios, empresas y organismos provinciales.

La intención es identificar necesidades comunes y construir herramientas que permitan fortalecer el entramado industrial.

Herramientas para las pymes

Durante la jornada también se presentaron distintos instrumentos que la Provincia pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas.

Entre ellos se mencionaron créditos con tasas bonificadas y el programa Producción Bonaerense.

También se destacaron las Rondas de Negocios y los mecanismos de asistencia técnica.

Capacitación para el sector productivo

La Escuela Productiva Bonaerense forma parte de las herramientas disponibles.

A través de este espacio se ofrecen capacitaciones dirigidas a empresas y actores vinculados con la producción.

El objetivo es acompañar procesos de mejora y fortalecer capacidades dentro del sector.