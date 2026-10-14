Alberti fortalece la educación con anteojos para alumnos y nuevas obras escolares

El programa “Ver para Aprender” permitió acercar lentes gratuitos a familias de distintas escuelas, mientras avanzan proyectos de infraestructura educativa en el distrito.
Municipales14 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El Municipio de Alberti avanzó en dos acciones vinculadas con la educación y el bienestar de los estudiantes. Por un lado, se realizó una nueva entrega de anteojos gratuitos en el marco del programa “Ver para Aprender”. Por otro, se concretó la apertura de sobres de las licitaciones para obras en la Escuela de Educación Secundaria N° 3 y en la Escuela de Educación Especial N° 501.

El intendente Jorge Gaute acompañó ambas iniciativas, que buscan mejorar tanto las condiciones de aprendizaje como la infraestructura educativa del distrito.

Entrega de lentes en AlbertiAlberti obras

16 anteojos para estudiantes de nivel primario

La entrega se realizó con la participación de la gerenta general de la Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi.

En esta oportunidad, 16 estudiantes recibieron anteojos recetados de manera gratuita a través del programa.

Los beneficiarios pertenecen a las escuelas primarias N° 1, N° 4, N° 14, N° 21 de Coronel Mom y N° 23 de Coronel Seguí.

Un trabajo previo en las escuelas

Antes de la entrega se realizaron relevamientos en los establecimientos educativos para detectar qué alumnos necesitaban lentes.

A partir de esos controles se definieron las prescripciones correspondientes y posteriormente se avanzó con la provisión de los anteojos.

El objetivo es que las dificultades visuales no se conviertan en una barrera para el aprendizaje cotidiano.

Gaute destacó el acceso gratuito

El intendente Jorge Gaute acompañó la jornada junto a los secretarios Martín Pulero Constanzo y Daniela Albizzatti.

Durante la actividad, agradeció a la Fundación Banco Provincia por permitir que las familias puedan acceder de forma gratuita a los anteojos que necesitan sus hijos.

La iniciativa busca acercar una respuesta concreta a estudiantes que requieren corrección visual para desenvolverse mejor en el ámbito escolar.

Nuevas obras para la Secundaria N° 3

En paralelo, se realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la segunda etapa de finalización de la Escuela de Educación Secundaria N° 3.

El procedimiento permitirá analizar las distintas propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Una vez completada esa evaluación, se avanzará con la adjudicación de la obra.

Ampliación y refacción en la Escuela Especial N° 501

También se abrieron las ofertas para intervenir en la Escuela de Educación Especial N° 501.

El proyecto contempla obras de ampliación y refacción en la cocina, el comedor, el lavadero y los baños.

La intención es mejorar espacios de uso cotidiano y adecuar las instalaciones a las necesidades de la comunidad educativa.

Apertura de sobres y evaluación de propuestas

Gaute participó del acto administrativo junto al jefe de Compras, Patricio Bassi, y al doctor Lorenzo Palazzo, del área de Legales.

Durante la jornada se detallaron las ofertas presentadas para cada intervención.

El paso siguiente será el análisis técnico y administrativo antes de definir las adjudicaciones.

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