Gaute destacó avances en infraestructura educativa y nueva maquinaria para Alberti

El Municipio de Alberti avanza en dos frentes vinculados con la infraestructura y el fortalecimiento de la gestión local. Por un lado, continúa la obra de finalización del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 3 en el barrio Cavagnaro. Por otro, confirmó que incorporará una retroexcavadora y un tractor mediante la línea de financiamiento Provincia Leasing.

El intendente Jorge Gaute participó de ambas iniciativas y puso el foco en la importancia de seguir ampliando la infraestructura educativa y el equipamiento municipal.

Avanza la obra de la Secundaria N° 3

Gaute recorrió el edificio junto al secretario de Gobierno, Martín Pulero Constanzo, para observar el avance de los trabajos correspondientes a la primera etapa.

Las tareas se concentran actualmente en el SUM principal, la cocina, los sanitarios y las oficinas administrativas.

En esos sectores ya se encuentran terminados los pisos, los cielorrasos y la instalación eléctrica.

Trabajos también en el exterior

La obra avanza además sobre distintos detalles del frente y del entorno del establecimiento.

En el sector exterior se trabaja en la colocación de molduras, como parte de las tareas previstas para completar esta etapa.

El nuevo edificio apunta a sumar infraestructura educativa para acompañar las necesidades de la comunidad del barrio Cavagnaro.

Una nueva inversión para el parque automotor

En otro orden, Gaute participó de la firma destinada a la compra de bienes de capital a través de Provincia Leasing.

La actividad contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La herramienta permite que los municipios accedan a financiamiento para adquirir maquinaria, vehículos y equipamiento necesario para distintas áreas de gestión.

Una retroexcavadora y un tractor

Gaute confirmó que el Gobierno Municipal destinará los fondos obtenidos a la compra de una máquina retroexcavadora y un tractor.

Ambas unidades serán incorporadas al parque automotor municipal.

La adquisición busca reforzar la capacidad operativa del Municipio para obras públicas, servicios urbanos y distintas tareas de mantenimiento.

La “Línea Municipios 2026”

La operación se enmarca en la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing.

Este instrumento contempla financiamiento para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes destinados a obra pública y servicios urbanos.

La propuesta busca facilitar el acceso de los gobiernos locales a equipamiento de alto costo.

Kicillof destacó la herramienta

Durante la firma, Kicillof remarcó el rol de Banco Provincia como herramienta de apoyo para los municipios.

“En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital”, expresó.

Además, agregó: “Hemos extendido el alcance del leasing porque es un instrumento que ya ha demostrado que funciona para facilitar a los distritos el acceso a equipamiento fundamental para la gestión local”.

Educación e infraestructura, dos ejes de gestión

Las dos iniciativas muestran líneas de trabajo diferentes pero complementarias.

La obra de la Secundaria N° 3 apunta a fortalecer la infraestructura educativa, mientras que la compra de maquinaria busca mejorar la capacidad operativa del Municipio.

De esta manera, Alberti avanza simultáneamente en equipamiento urbano y en la finalización de un nuevo establecimiento educativo.