Nardini inauguró los Juegos Argentinos Urbanos con más de 700 atletas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, inauguró los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), un encuentro que reúne a más de 700 atletas de 22 provincias. La competencia se desarrolla durante cuatro jornadas y continuará hasta el 31 de octubre, con el distrito como anfitrión.

“¡Se vienen cuatro días históricos en Malvinas Argentinas!”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales al anunciar el comienzo de las actividades. Nardini destacó la convocatoria nacional y manifestó el orgullo de recibir a las delegaciones que participan de esta primera edición.

En la inauguración estuvieron el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate; el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; el diputado provincial Luis Vivona; y el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla.

También participaron el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, y el presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura.

Al referirse al sentido del encuentro, Nardini sostuvo que la competencia “impulsa el deporte urbano como herramienta de inclusión y transformación social”. Su mensaje vinculó la realización de los Juegos con las oportunidades que ofrece la práctica deportiva y el intercambio entre atletas de distintos puntos del país.

La primera edición de los JAUR tiene así una convocatoria que trasciende el ámbito local: más de 700 participantes representan a 22 provincias durante las cuatro jornadas previstas en Malvinas Argentinas.

El deporte no es un gasto, es una inversión. Y hay que seguir fortaleciéndolo 🤝 #jaur #comiteolimpicoargentino #deporteurbano #juegosurbanos #malvinasargentinas https://t.co/E5RmfzaIBS — Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 29, 2026

El intendente cerró su publicación con una invitación a acompañar las competencias. “Hasta el 31 de octubre, los esperamos para disfrutar, alentar y celebrar juntos el talento de todo el país”, señaló.