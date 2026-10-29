Nardini inauguró los Juegos Argentinos Urbanos con más de 700 atletas

Malvinas Argentinas recibe a representantes de 22 provincias en la primera edición de los JAUR. La competencia se extenderá hasta el 31 de octubre y tuvo una apertura con autoridades municipales y del Comité Olímpico Argentino.
Municipales29 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, inauguró los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), un encuentro que reúne a más de 700 atletas de 22 provincias. La competencia se desarrolla durante cuatro jornadas y continuará hasta el 31 de octubre, con el distrito como anfitrión.

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“¡Se vienen cuatro días históricos en Malvinas Argentinas!”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales al anunciar el comienzo de las actividades. Nardini destacó la convocatoria nacional y manifestó el orgullo de recibir a las delegaciones que participan de esta primera edición.

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En la inauguración estuvieron el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate; el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; el diputado provincial Luis Vivona; y el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla.

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También participaron el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, y el presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura.

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Al referirse al sentido del encuentro, Nardini sostuvo que la competencia “impulsa el deporte urbano como herramienta de inclusión y transformación social”. Su mensaje vinculó la realización de los Juegos con las oportunidades que ofrece la práctica deportiva y el intercambio entre atletas de distintos puntos del país.

La primera edición de los JAUR tiene así una convocatoria que trasciende el ámbito local: más de 700 participantes representan a 22 provincias durante las cuatro jornadas previstas en Malvinas Argentinas.

El intendente cerró su publicación con una invitación a acompañar las competencias. “Hasta el 31 de octubre, los esperamos para disfrutar, alentar y celebrar juntos el talento de todo el país”, señaló.

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