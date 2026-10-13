Rojas refuerza desagües en tres barrios y digitaliza servicios del Hospital Unzué

La Municipalidad de Rojas avanza en dos frentes estratégicos vinculados con la infraestructura urbana y la salud pública. Por un lado, continúan los trabajos del nuevo conducto pluvial sobre calle Azara, una intervención destinada a mejorar el escurrimiento y reducir anegamientos en una amplia zona de los barrios Santa Rita, Progreso y La Loma. Por otro, el Hospital Municipal Saturnino E. Unzué avanza en la implementación de un sistema integral de gestión digital.

Ambas iniciativas apuntan a resolver necesidades concretas de la comunidad y a modernizar la respuesta municipal en áreas sensibles.

Una obra clave sobre calle Azara

Los trabajos del nuevo conducto pluvial se desarrollan sobre calle Azara, desde Yapeyú hasta avenida 20 de Diciembre.

La intervención incluye excavaciones de hasta tres metros de profundidad y una importante obra de hormigón.

El objetivo es aumentar la capacidad de escurrimiento del sector y mejorar el funcionamiento del sistema frente a lluvias intensas.

Beneficios para tres barrios

La obra tendrá impacto directo sobre una amplia zona de Santa Rita, Progreso y La Loma.

Al ampliar la capacidad hidráulica, el nuevo conducto apunta a reducir los problemas de acumulación de agua y anegamientos que pueden registrarse durante episodios de precipitaciones importantes.

Se trata de una intervención considerada trascendental para la infraestructura de esos barrios.

Corte de tránsito durante los trabajos

Mientras continúe la ejecución, calle Azara permanecerá cerrada al tránsito entre Yapeyú y avenida 20 de Diciembre.

La restricción se mantendrá durante el desarrollo de las tareas necesarias para completar el conducto.

El Municipio busca avanzar con la obra sin comprometer la seguridad en un sector donde se realizan excavaciones de gran profundidad.

Más capacidad de escurrimiento

La nueva infraestructura permitirá conducir un mayor volumen de agua.

La combinación de excavación, hormigón y ampliación del sistema apunta a mejorar la respuesta ante lluvias intensas y disminuir la presión sobre el drenaje urbano.

De esta manera, la obra busca dar una solución estructural a una problemática que afecta a distintos sectores de la ciudad.

El Hospital avanza con la digitalización

En paralelo, la Secretaría de Modernización Municipal y la Secretaría de Salud trabajan en la implementación de un nuevo sistema de gestión digital en el Hospital Saturnino E. Unzué.

La iniciativa comenzará a incorporarse de manera progresiva y apunta a integrar en una misma plataforma información de pacientes, turnos y diferentes áreas de atención.

El objetivo es agilizar procesos y mejorar la articulación interna.

Turnos digitalizados y una base de datos unificada

Como parte del proceso se realizó una capacitación para poner en marcha un programa de turnos digitalizados.

El proyecto contempla una base común que permita unificar la información de cada paciente y facilitar el acceso de las distintas áreas del Hospital.

Consultorios, médicos, ecografistas, guardia, internación, SAME y demanda espontánea podrán acceder a los datos necesarios según sus funciones.

Una historia clínica más ordenada

La digitalización también permitirá mantener actualizada la historia clínica de cada paciente.

La intención es contar con un seguimiento más completo, reducir la dispersión de información y mejorar la recepción en cada sector.

Con una base integrada, los distintos servicios podrán trabajar con información más ordenada y disponible en tiempo real.

Tecnología para planificar la salud pública

Otro de los objetivos es utilizar los datos generados para mejorar la planificación sanitaria.

El sistema permitirá identificar enfermedades o situaciones recurrentes en determinadas zonas y generar información geolocalizada.

Esto brindará herramientas adicionales para analizar la realidad sanitaria de la comunidad y orientar decisiones de salud pública.

Turnos por WhatsApp y resultados de estudios

El nuevo sistema también incorporará herramientas pensadas para simplificar el acceso de los vecinos.

Entre ellas, se prevé la posibilidad de solicitar turnos para distintas especialidades mediante WhatsApp.

También se contempla que resultados de estudios, como tomografías y mamografías, puedan enviarse por ese mismo canal.

Un Hospital más integrado y accesible

La modernización busca mejorar tanto la gestión interna como la experiencia de quienes utilizan el sistema de salud.

La intención es avanzar hacia un Hospital más ágil, integrado y accesible, utilizando la tecnología como una herramienta para ordenar procesos y facilitar la atención.

El proyecto es desarrollado en conjunto por Modernización Municipal y el Hospital Saturnino E. Unzué.