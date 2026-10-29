Marisa Fassi supervisó obras de arreglo de calles en el barrio Las Costas

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recorrió las obras de arreglo de calles que se realizan en el barrio Las Costas. Durante la visita, supervisó los trabajos y mantuvo conversaciones con vecinos sobre la situación nacional y su impacto en las familias.

La jefa comunal informó sobre la recorrida a través de sus redes sociales. Además del seguimiento de las tareas, destacó el intercambio con quienes viven en el barrio.

“Charlamos con vecinos y vecinas sobre la realidad que atraviesa nuestro país y cómo las decisiones del Gobierno nacional repercuten en la vida cotidiana de las familias”, expresó Fassi.

Su publicación vinculó la actividad de gestión local con una reflexión sobre el escenario nacional. El encuentro reunió así la supervisión de las obras y el diálogo sobre las condiciones que atraviesan los hogares.

“Frente a este escenario, seguimos presentes, gestionando y comprometidos”, sostuvo la intendenta al cerrar su mensaje.