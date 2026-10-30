Zamora: “No hay escuela de Tigre donde el Municipio no haya ejecutado obras”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, del acto por el 80° aniversario de la Escuela Técnica N.º 5 “Raúl Scalabrini Ortiz”, ubicada en Tigre centro.

Durante la celebración, el jefe comunal destacó el trabajo que el Municipio desarrolla en materia de infraestructura educativa y aseguró que la presencia de la gestión alcanza a todos los establecimientos del distrito.

“No hay escuela de Tigre donde el Municipio no haya ejecutado obras”

En el marco del aniversario, Zamora señaló que la inversión en educación forma parte de una política sostenida.

“No hay escuela de Tigre donde el Municipio no haya ejecutado obras para mejorar la infraestructura”, sostuvo.

El intendente remarcó además que el acompañamiento municipal no se limita a intervenciones puntuales.

“Estamos en el día a día de las escuelas trabajando para cubrir sus necesidades. La conjunción de toda la comunidad apoyando esta área hace que podamos lograr los objetivos que tenemos”, afirmó.

Críticas al Gobierno nacional

Durante su intervención, Zamora también cuestionó la situación de la educación pública a nivel nacional.

En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno nacional deja a la buena de Dios la educación pública en Argentina”.

A partir de esa definición, reafirmó que el Municipio continuará impulsando políticas destinadas a sostener y fortalecer el sistema educativo local.

Una celebración por los 80 años de la institución

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia.

Luego se entonó el Himno Nacional, interpretado por la camerata de Rincón de Milberg.

La jornada continuó con discursos de autoridades de la escuela y ex docentes, quienes repasaron distintos momentos de la historia de la institución.

Descubrimiento de una placa conmemorativa

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de una placa por el 80° aniversario.

Participaron representantes del Poder Ejecutivo municipal, junto al cuerpo directivo y docente de la Escuela Técnica N.º 5.

El homenaje buscó reconocer la trayectoria de una institución con ocho décadas de presencia en la comunidad.

Gisela Zamora: “La educación es el eje fundamental”

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también destacó la importancia de la escuela técnica.

“La educación es el eje fundamental de una comunidad. Son 80 años de trayectoria de esta escuela técnica que acompaña a los jóvenes que quieren crecer”, expresó.

Además, remarcó el acompañamiento municipal mediante obras y recursos.

“Con la entrega de materiales y trabajos de infraestructura continuamos fortaleciendo el crecimiento de la educación”, agregó.

Una escuela vinculada con el desarrollo productivo

La directora de la institución, Alejandra Calvetti, puso en valor el rol histórico de la escuela.

“La escuela abrió sus puertas y se convirtió en un pilar fundamental en el área productiva y humana”, sostuvo.

También planteó la importancia de que la educación técnica continúe generando oportunidades para sus estudiantes.

El rol de las mujeres en la educación técnica

Calvetti hizo especial referencia a la participación femenina dentro de la institución.

“El espacio debe ser un lugar para que los estudiantes encuentren sus oportunidades: la educación técnica se enriquece y se potencia con la participación activa de mujeres estudiantes y docentes”, señaló.

La directora destacó así una transformación que atraviesa a la enseñanza técnica y amplía su alcance dentro de la comunidad educativa.

Reconocimiento a instituciones

Antes del cierre formal, la escuela realizó un reconocimiento a instituciones de bien público.

El homenaje estuvo dirigido a organizaciones que acompañaron el desarrollo de la institución a lo largo de su historia.

La actividad reforzó el carácter comunitario de la celebración.