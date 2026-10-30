Curutchet se reunió con Kicillof y llamó a fortalecer el MDF

El alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, participó de una reunión con Axel Kicillof e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la que analizaron la situación de los municipios y los desafíos de las gestiones locales. Tras el encuentro, sostuvo que coincidieron en fortalecer el espacio y construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

Ricardo Curutchet.

“Junto a intendentes del MDF nos reunimos con Kicillof para analizar la situación de nuestros distritos, los desafíos de gestión y el delicado contexto que atraviesa la Provincia y el país”, expresó Curutchet en sus redes sociales.

El dirigente de Marcos Paz vinculó ese diagnóstico con la necesidad de profundizar la organización política del movimiento. En una segunda publicación, señaló que hubo coincidencias sobre la importancia de sostener una construcción colectiva y cuestionó las consecuencias del rumbo nacional sobre las comunidades.

“Coincidimos en la importancia de seguir fortaleciendo el espacio, construyendo de manera colectiva una alternativa frente al modelo de exclusión que lleva adelante Milei y que golpea a nuestros pueblos”, afirmó.

La gestión municipal y la construcción del MDF

Las declaraciones de Curutchet pusieron el foco en dos ejes del encuentro: las dificultades que enfrentan los distritos y el fortalecimiento del espacio político. Su cuestionamiento al Gobierno nacional estuvo asociado al impacto que, según manifestó, sus políticas tienen en los pueblos bonaerenses.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la reunión del MDF también incluyó debates sobre las reelecciones municipales, las PASO y la organización política hacia 2027. El encuentro se realizó el jueves 29 de octubre en la Gobernación, en La Plata.

En su balance público, el alcalde de Marcos Paz destacó especialmente la coincidencia entre los participantes sobre la necesidad de fortalecer el MDF. La construcción de una alternativa colectiva frente a Milei fue el planteo político central con el que acompañó su evaluación de los problemas de gestión.