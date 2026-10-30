Saavedra regularizó los terrenos del Destacamento de Bomberos de Arroyo Corto

El Destacamento de Bomberos Voluntarios de Arroyo Corto concretó la firma de las escrituras de los terrenos que habían sido otorgados por el Municipio, luego de varios años de gestiones y pedidos.

La regularización representa un paso importante para la institución, ya que le brinda seguridad jurídica sobre el espacio que ocupa y permite planificar con mayor previsibilidad su desarrollo futuro.

Una gestión esperada durante años

La firma de las escrituras pone fin a un proceso que demandó distintas gestiones a lo largo del tiempo.

Para el destacamento, contar formalmente con la titularidad de los terrenos significa consolidar una base institucional sobre la cual seguir proyectando mejoras.

La documentación otorga respaldo legal sobre el espacio y permite avanzar con mayor certeza en futuras intervenciones.

Seguridad para seguir creciendo

Desde el Municipio destacaron especialmente el valor que tiene este paso para los Bomberos Voluntarios.

La escritura no solo ordena la situación dominial, sino que también facilita la planificación de nuevas obras y proyectos.

De esta manera, la institución podrá pensar su crecimiento con una mayor estabilidad jurídica.

Un reconocimiento a la tarea comunitaria

La comuna también puso en valor el trabajo que realizan los integrantes del destacamento.

Los Bomberos Voluntarios cumplen una función central frente a emergencias y distintas situaciones que afectan a la comunidad.

Por ese motivo, la regularización de los terrenos fue presentada como una respuesta a una demanda sostenida de una institución de fuerte arraigo local.

Trabajo conjunto

La concreción de las escrituras fue posible a partir del trabajo desarrollado para completar los trámites pendientes.

El objetivo fue dar una respuesta definitiva a una situación que llevaba años sin resolución.

Con la firma, el destacamento suma una herramienta clave para fortalecer su funcionamiento institucional.

Un nuevo escenario para el destacamento

A partir de esta regularización, los Bomberos de Arroyo Corto podrán continuar avanzando sobre proyectos vinculados con sus instalaciones y su crecimiento.

La seguridad sobre la propiedad del terreno permite proyectar con mayor claridad las necesidades futuras.

De esta manera, la institución consolida un espacio propio para seguir desarrollando su tarea al servicio de la comunidad.