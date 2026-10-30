Carlos Casares avanzó con la firma de 86 escrituras para familias del distrito

El intendente Daniel Stadnik acompañó una nueva jornada de firma de escrituras en Carlos Casares, donde 86 familias avanzaron en la regularización dominial de sus viviendas.

La actividad se desarrolló en el Salón Blanco municipal y se realizó en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Un paso clave hacia el título de propiedad

La firma de las 86 escrituras representa una instancia importante dentro del proceso de regularización.

El objetivo es que las familias puedan consolidar legalmente la titularidad de sus viviendas y contar con mayor seguridad jurídica.

Para muchos beneficiarios, este trámite significa avanzar hacia una situación patrimonial más estable.

Un programa con trámite gratuito

Mi Escritura, Mi Casa permite acceder al título de propiedad sin afrontar costos de escrituración ni tasas de inscripción.

El programa también contempla la cancelación de deudas del impuesto inmobiliario provincial, de acuerdo con las condiciones establecidas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la escritura a familias que, por razones económicas, no pudieron completar anteriormente este proceso.

Trabajo conjunto entre Municipio y Provincia

La jornada contó con la participación de distintos organismos provinciales.

Intervinieron la Subsecretaría de Regularización Dominial, la Escribanía General de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

La actividad se desarrolló a partir de la articulación entre el Municipio y la Provincia.

Más seguridad sobre la vivienda

Contar con una escritura permite formalizar la titularidad de un inmueble.

También brinda mayores herramientas para realizar futuras gestiones relacionadas con el patrimonio familiar.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de acceder a mecanismos de protección de la vivienda.

Un trámite que aporta previsibilidad

La regularización dominial permite ordenar la situación legal de cada propiedad.

Esto brinda mayor previsibilidad para las familias y facilita trámites vinculados con la vivienda.

La escritura constituye así una herramienta central dentro de la seguridad jurídica del hogar.

Stadnik acompañó a las familias

Durante la jornada, Daniel Stadnik acompañó a los vecinos que participaron del proceso.

La actividad permitió avanzar con una nueva tanda de escrituras dentro del distrito.

Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de sostener este tipo de políticas de acceso a derechos.

Ochenta y seis nuevas escrituras

La firma realizada en el Salón Blanco permitió que 86 familias avanzaran hacia la consolidación legal de sus propiedades.

La medida se suma a otras acciones vinculadas con la regularización dominial.

El objetivo es continuar ampliando el acceso a escrituras para vecinos de Carlos Casares.