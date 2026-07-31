Barenghi: "El pavimento es un derecho y todos los vecinos merecen tenerlo"

El intendente Sergio Barenghi encabezó el simbólico corte de cinta de la obra de pavimento en calle Ibarguren, entre Combate de San Lorenzo y La Limpia, que quedó recientemente habilitada al tránsito vehicular.

Se trata de la primera etapa del proyecto que se ejecuta a través de convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que continuará en las próximas semanas con la repavimentación de calle Combate de San Lorenzo.

"Es una satisfacción poder cumplir con parte de lo que conversamos con los vecinos. El pavimento es un derecho y todos los vecinos merecen tenerlo", expresó Barenghi.

Las nuevas cuadras de pavimento permitirán mejorar la conexión entre distintos barrios con la zona céntrica de la ciudad, el Acceso Elizondo y el Centro de Salud Dr. Argentino Rodolfo Arribalzaga.