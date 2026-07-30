Se enfría la vuelta a River: los clubes italianos que buscan a Franco Mastantuono

El regreso del juvenil al Millonario perdió fuerza y Real Madrid apunta a una cesión en Europa.

Franco Mastantuono atraviesa horas decisivas para definir dónde continuará su carrera. El mediocampista argentino no tendrá un lugar protagónico en el plantel de Real Madrid para la temporada 2026/27 y todo indica que saldrá a préstamo para sumar minutos en otro equipo europeo. La posibilidad de regresar a River, aunque fue un deseo concreto del club de Núñez, quedó descartada por ahora.

La decisión fue tomada en conjunto entre el futbolista, su entorno y la dirigencia del conjunto español, que considera que el próximo paso del juvenil debe darse dentro de una liga competitiva del Viejo Continente. Italia aparece como el destino con más fuerza en este momento, con Fiorentina, Napoli y Milan como algunos de los clubes que ya mostraron interés.

Mastantuono, que cumplirá 19 años en las próximas semanas, mantiene como prioridad encontrar un equipo donde pueda tener continuidad y desempeñarse en la posición que mejor se adapta a sus características: la de enganche o mediapunta. En Real Madrid, desde su llegada, tuvo mayor participación sobre el extremo derecho y no logró ocupar ese rol central en el campo.

La decisión de Mourinho y el nuevo escenario en Madrid

El futuro del argentino comenzó a cambiar después de una reunión que mantuvo con José Mourinho, flamante entrenador del Real Madrid, a mediados de julio. El técnico portugués le comunicó que, ante la competencia interna del plantel, lo más conveniente para su desarrollo era salir cedido durante una temporada.

Aunque Mastantuono participó de los amistosos de pretemporada y convirtió un gol en el triunfo 4-1 frente a Leganés, la llegada de nuevos nombres para el ataque redujo sus posibilidades de sumar minutos en el equipo principal.

El juvenil arribó al conjunto español en agosto de 2025, luego de que Real Madrid acordara con River una operación cercana a los 60 millones de euros. Firmó un contrato hasta junio de 2031 y quedó protegido por una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Durante su primera experiencia europea disputó 35 partidos, con 17 apariciones como titular, tres goles y sin asistencias. Sin embargo, no consiguió consolidarse ni bajo la conducción de Xabi Alonso ni posteriormente con Álvaro Arbeloa.

River insistió, pero Madrid cerró la puerta

El regreso de Mastantuono al club donde surgió fue una alternativa que generó expectativa en Núñez. River intentó avanzar en dos oportunidades, incluida una gestión reciente, pero encontró una respuesta negativa desde España.

La postura de Real Madrid fue mantenerlo dentro del fútbol europeo para seguir de cerca su evolución y repetir una fórmula que ya utilizó con otros jóvenes talentos. La intención es que el argentino tenga protagonismo en otro equipo, pero sin perder el control de su desarrollo.

La comparación interna apunta a casos como el de Endrick, cedido al Olympique de Marsella, o Nicolás Paz, quien tuvo una experiencia destacada en el fútbol italiano con Como.

Para River, la vuelta de Mastantuono era una posibilidad deportiva y emocional, pero las condiciones planteadas por Madrid hicieron que esa opción perdiera fuerza rápidamente.

Italia gana enteros para ser el nuevo destino de Franco Mastantuono.



Varios equipos han mostrado interés: AS Roma, Milan, Fiorentina y Como (descartado por el fichaje de Nico Paz).



El Madrid solo quiere una cesión simple y el argentino jugar en Europa. Esta semana tendrá una… https://t.co/Y92Pc4SWeT — Eduardo Burgos (@edu17burgos) July 30, 2026

Italia toma ventaja en la carrera por el préstamo

Con el regreso a Argentina prácticamente descartado, la Serie A aparece como el escenario más probable para el futuro inmediato del volante.

Fiorentina fue uno de los primeros clubes en consultar condiciones por el préstamo, mientras que Napoli y Milan también siguen de cerca la situación del jugador. Roma aparece como otra alternativa en caso de que avance una salida de Matías Soulé.

El Como de Cesc Fàbregas también había sido mencionado como posible destino, aunque esa opción perdió fuerza ante la continuidad de Nicolás Paz en el equipo italiano.

En Inglaterra, Fulham había sido uno de los primeros interesados, pero finalmente decidió orientar su búsqueda hacia otros juveniles de Real Madrid, como César Palacios y Gonzalo García.

Un factor que favorece las negociaciones con clubes italianos es que Mastantuono cuenta con pasaporte italiano, una ventaja importante porque no ocuparía plaza de extranjero en la Serie A.

El puesto que busca recuperar Mastantuono

Más allá del club elegido, el principal objetivo del argentino es deportivo: encontrar un equipo que le permita jugar en una posición más cercana a sus características naturales.

Durante su etapa en Madrid fue utilizado principalmente como extremo derecho, una función que no terminó de potenciar sus mejores virtudes. El entorno del futbolista considera que necesita actuar como mediapunta, con mayor contacto con la pelota y libertad para crear juego.

Esa búsqueda será determinante a la hora de elegir entre las distintas propuestas que llegaron a la Casa Blanca. Según trascendió, más de una docena de clubes consultaron por su situación, aunque la lista comenzó a reducirse en los últimos días.

Mastantuono todavía forma parte del plantel madridista y participó de los dos amistosos de preparación disputados en el estadio Alfredo Di Stéfano ante Alcorcón y Leganés. La decisión sobre si integrará la delegación que viajará a Austria para enfrentar a Fiorentina podría entregar una señal sobre el desenlace.

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