El Gobierno designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua. La especialista en inteligencia artificial fue elegida por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador.

La llegada de Baravalle incorpora a la administración nacional un perfil con trayectoria académica, científica y tecnológica. Su formación y actividad profesional están especialmente vinculadas con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad, la criptografía poscuántica y las infraestructuras críticas.

La designación se produjo después de la salida de Genua, quien dejó el cargo a fines de julio en medio de una reorganización de áreas impulsada desde la Jefatura de Gabinete. Los cambios habían modificado el esquema de control de distintos organismos y empresas estatales vinculados con las comunicaciones y reducido el alcance de la estructura que conducía el funcionario.

Quién es Adriana Baravalle

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en esa misma universidad.

También se desempeña como investigadora y docente universitaria. Dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial orientada a iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

A lo largo de su trayectoria encabezó investigaciones relacionadas con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas y participó en proyectos científicos internacionales. Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

Desde el Gobierno señalaron que su incorporación apunta a profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, fomentar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y reforzar la articulación entre el sector público, las empresas y el sistema científico y académico.

Qué áreas quedan bajo su órbita

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología mantiene bajo su estructura organismos centrales del sistema científico argentino, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de proyectos vinculados con el desarrollo tecnológico y espacial.

Baravalle desembarca, además, en un área atravesada por reclamos del sector científico. En los últimos días se realizaron movilizaciones por el financiamiento de la actividad y por la situación del CONICET, luego del vencimiento y la falta de renovación de contratos de becarios posdoctorales.

La llegada de la nueva secretaria abre así una nueva etapa para la conducción del área científica y tecnológica nacional, con un perfil fuertemente vinculado a la inteligencia artificial y a las tecnologías emergentes, luego de la reestructuración que precedió a la salida de Genua.