De las rutas a las obras hídricas: la Provincia amplía el reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

De las rutas a las obras hídricas: PBA amplía el reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles.

El reclamo bonaerense por los impuestos incluidos en el precio de los combustibles sumó un segundo frente. Tras los cuestionamientos del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, por la baja aplicación de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, apuntó al fondo creado para financiar infraestructura contra inundaciones.

La advertencia llega con El Niño activo. Álvarez aseguró, en una entrevista reciente, que el Gobierno nacional dejó más de 500 obras de agua y saneamiento inconclusas en la provincia de Buenos Aires. También reclamó recursos para limpiar canales y adquirir bombas, tubos y maquinaria.

El mismo impuesto, dos cuentas

El SisVial y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica son distintos, aunque ambos reciben partes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El primero financia rutas. Al segundo le corresponde el 4,31% de lo recaudado para infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas, saneamiento y mitigación de inundaciones.

La información oficial remitida por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, muestra que entre 2024 y mayo de 2026 el fondo recibió $375.400 millones y pagó obras por $116.000 millones: el 31%. La ejecución fue del 12% en 2024, del 24% en 2025 y llegó al 63% hasta mayo de 2026.

En junio, el fideicomiso mantenía más de $290.000 millones en Letras del Tesoro, $247 millones en plazos fijos y alrededor de $49.000 millones disponibles. Una modificación de 2025 habilitó su participación en licitaciones de deuda nacional. La economista Sofía Grassi, integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, explicó que esa operación brinda liquidez al Tesoro, aunque no implica necesariamente financiar déficit.

La Casa Rosada sostuvo que, al ser un fondo extrapresupuestario, no corresponde hablar de “subejecución presupuestaria” y que paga contra certificados de obra. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había fijado la posición general del Ejecutivo: “La obra pública no vuelve más”.

Saldos e inversiones del Fondo Hídrico, informados por Economía ante un pedido de acceso a la información pública.

Obras frenadas y Letras del Tesoro

Álvarez mencionó plantas depuradoras paralizadas en Saladillo, San Antonio de Areco y Villa Gesell. En Saladillo, afirmó, el proyecto tenía financiamiento del BID y superaba el 80% de avance. La Provincia comenzó a retomar con fondos propios ocho plantas de ABSA, entre ellas las de Carmen de Patagones, Vedia, Carlos Casares, Ranchos y General Madariaga, además de trabajos en Pehuajó.

El universo mencionado por Álvarez es más amplio que el del fideicomiso. A mediados de 2025, el Fondo Hídrico financiaba 49 proyectos y 28 estaban neutralizados. Entre las intervenciones demoradas aparece la segunda etapa del cuarto tramo del Plan Maestro del Río Salado, unos 33 kilómetros cuya paralización generó reclamos agropecuarios. Nación anunció luego su reactivación; el cronograma original fijaba mayo de 2025 como fecha de finalización.

El planteo replica la discusión por la caja vial. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el SisVial recaudó $1,503 billones y aplicó $394.406 millones a obras, el 26,2%. Al cierre de ese período conservaba más de $1 billón en títulos y plazos fijos.

Kicillof acusó al presidente Javier Milei de quedarse con esos recursos; Katopodis habló de dinero “timbeado”, y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si existieron delitos. El vocero presidencial Adrián Ravier defendió el mantenimiento realizado y reconoció que Economía dispone de una parte de la recaudación como contribución al equilibrio fiscal.

El Niño acorta los tiempos

El reclamo hídrico se produce mientras Carbap advierte que cerca del 70% de los caminos rurales bonaerenses está en estado malo o regular. Su presidente, Pablo Ginestet, también cuestionó las demoras en la limpieza de canales.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, calificó como “una vergüenza” que recursos preventivos permanezcan en colocaciones financieras; Alberto Larrañaga, del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, consideró “inexplicable” que se frenen trabajos con dinero disponible, y Patricia Gorza, de Federación Agraria de Nueve de Julio, reclamó: “Si no la vas a hacer, dejá de cobrarla al menos”.

La productora agropecuaria y dirigente rural Andrea Passerini reclamó la ejecución del Fondo Hídrico.

El Servicio Meteorológico Nacional asignó una probabilidad cercana al 100% a la continuidad de El Niño entre agosto y octubre, aunque eso no permite anticipar inundaciones generalizadas. “Súper Niño” tampoco es una categoría científica oficial. La NOAA calcula un 81% de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre.

En ese escenario, Fabián García, director bonaerense de Defensa Civil, informó que, por indicación del ministro de Seguridad Javier Alonso, se pidió asistencia al Tesoro nacional; los recursos aún no llegaron. La Provincia también prepara operativos con municipios, bomberos y distintas áreas.

Álvarez afirmó que el Consejo Hídrico Federal, integrado por las provincias, pide utilizar el fondo para reforzar la prevención. También indicó que Buenos Aires obtuvo financiamiento para la quinta etapa del Salado, entre Bragado, Chacabuco y Junín: “La provincia de Buenos Aires no se quedó quieta, consiguió financiamiento para la quinta etapa y a fin de año comenzará las obras”.