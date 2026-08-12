La motosierra partió la Red SUBE y golpea al Conurbano

Desde agosto, quienes llegan a CABA en tren y continúan en subte deben abonar los dos pasajes completos.

Desde agosto, los pasajeros que llegan desde el Conurbano en tren y continúan su recorrido en subte deben pagar ambos servicios a tarifa completa. La Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% que regía sobre el segundo viaje, una modificación que encarece los traslados cotidianos y vuelve a colocar al transporte metropolitano en el centro de la disputa entre Nación, Ciudad y Provincia.

El cambio no funciona de la misma manera en sentido inverso. Si el recorrido comienza en el subte y continúa en un tren o en alguno de los colectivos comprendidos en el sistema, el segundo tramo conserva la bonificación del 50%. Así, el precio final de una combinación depende ahora del orden en que se utilicen los distintos medios de transporte.

El impacto más directo aparece en la combinación tren-subte. Las líneas ferroviarias Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa continúan dentro de la Red SUBE nacional. Sin embargo, desde agosto ya no generan el descuento sobre el subte cuando son el primer medio utilizado.

Con los valores oficiales informados para agosto, el boleto de subte cuesta $1.684 para quienes realizan entre uno y veinte viajes mensuales y utilizan una tarjeta registrada. Sin nominalizar, asciende a $2.526. El Premetro vale $589,40 con SUBE registrada y $884,10 sin registrar.

El perjuicio puede medirse sobre una combinación sencilla. Un pasajero que abona la primera sección ferroviaria y luego utiliza el subte debe pagar los dos boletos completos. Antes recibía una reducción en el segundo tramo, limitada por las reglas y topes del sistema. La diferencia se repite en cada jornada laboral y se multiplica para quienes necesitan más de un transporte para llegar a destino.

El Gobierno porteño sostuvo que la integración tarifaria con trenes y colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque la administración nacional interrumpió el financiamiento de las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones. Según la explicación de la Ciudad, los giros se cortaron a fines de 2025 y las arcas porteñas asumieron transitoriamente el costo mientras se desarrollaban negociaciones con la Casa Rosada.

La gestión de Jorge Macri aseguró que destinaba cerca de $15.000 millones al sistema de transporte y que alrededor de $2.000 millones correspondían a la integración tarifaria. También remarcó que el descuento aplicado en los subtes era financiado por la Ciudad. Finalmente decidió dejar de sostener algunas de las conexiones que comenzaban fuera de su órbita.

Una Red SUBE que cambia según el orden del viaje

El boleto integrado no desapareció por completo. El esquema continúa funcionando cuando el primer trayecto se realiza en el subte, el Premetro o alguno de los servicios incluidos de la Ciudad. En esos casos, el primer viaje se abona completo, el segundo obtiene una reducción del 50% y desde el tercero se aplica una rebaja del 75%, dentro de los límites fijados por el sistema.

Los trenes y colectivos de jurisdicción nacional conservan el beneficio cuando son utilizados como segundo tramo y el pasajero comenzó su recorrido en un colectivo, subte o Premetro porteño, en una línea nacional o incluso en un colectivo bonaerense. Por eso, subte-tren mantiene el descuento sobre el ferrocarril, aunque tren-subte haya quedado excluido.

Los subtes y el Premetro, en cambio, reconocen descuentos a partir del segundo viaje cuando la combinación se realiza con colectivos de jurisdicción porteña o nacional, pero ya no cuando el traslado anterior fue en tren. Las conexiones entre colectivos nacionales y porteños continúan comprendidas, así como las que enlazan subte y líneas nacionales en los sentidos autorizados.

Para utilizar el beneficio es necesario mantener el mismo medio de pago en toda la secuencia. Puede ser una tarjeta SUBE física registrada, una SUBE Digital activa o el código QR de la aplicación oficial. El pasajero dispone de 120 minutos desde el primer viaje, puede realizar hasta cinco combinaciones y debe dejar transcurrir al menos dos minutos entre una y otra. La reducción máxima por tramo equivale al valor del boleto mínimo de los colectivos nacionales.

La Red SUBE porteña informada para estas combinaciones comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. A ellas se suman las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios metropolitanos alcanzados por el régimen federal.

KATOPODIS SALE A CONFUNDIR MIENTRAS SU PROPIO GOBIERNO MANTIENE A LOS COLECTIVOS BONAERENSES FUERA DE RED SUBE DESDE 2024



Es COMPLETAMENTE FALSO Y MALICIOSO lo que señala el Ministro de Kicillof, que este Gobierno “sacó el 50% de descuento que había en el subte para los que… https://t.co/k9PpAtokV1 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) August 11, 2026

El antecedente bonaerense que Nación utilizó para responder

La fragmentación no comenzó en agosto de 2026. En septiembre de 2024, los colectivos provinciales y municipales bonaerenses dejaron de reconocer la Red SUBE cuando eran utilizados como segundo viaje. El gobierno de Axel Kicillof argumentó entonces que no contaba con recursos para cubrir la diferencia después de la quita de subsidios nacionales y sostuvo que el financiamiento debía ser garantizado por la Nación.

Desde aquel cambio, una línea bonaerense utilizada en el segundo tramo se cobra completa. Sí puede generar una bonificación posterior si el siguiente servicio pertenece a la jurisdicción nacional y está incorporado al sistema. Esa particularidad convirtió la Red SUBE en un mecanismo difícil de comprender incluso para pasajeros habituales.

La Casa Rosada utilizó ese antecedente para responderle a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. El funcionario había acusado al Gobierno nacional de aplicar un nuevo ajuste sobre quienes viajan desde el Conurbano.

“El Gobierno de Milei acaba de meter la mano en tu bolsillo, otra vez. Sacó el 50% de descuento que había en el subte para los que venían del Conurbano en colectivo o tren. Cada vez viajás peor y más caro”, escribió Katopodis en sus redes sociales.

La Oficina del Presidente rechazó la acusación, la calificó de “completamente falsa y maliciosa” y sostuvo que el Estado nacional mantiene el financiamiento de la Red SUBE en todos los servicios bajo su jurisdicción, tanto colectivos nacionales como ferrocarriles del AMBA. La respuesta oficial apuntó también contra Kicillof por mantener desde 2024 a los colectivos provinciales fuera del beneficio cuando funcionan como segundo medio.

Tres tarifas para viajar dentro de una misma metrópolis

La ruptura del beneficio llega en medio de una creciente dispersión tarifaria. El boleto mínimo de los colectivos provinciales bonaerenses cuesta $1.111,19 con SUBE registrada. En las líneas porteñas parte de $852,90, mientras que en las líneas nacionales que cruzan la avenida General Paz comienza en $742,81.

La diferencia también se amplía para quienes no registraron la tarjeta. El mínimo bonaerense alcanza $2.222,38; el porteño, $1.356,11; y el nacional, $1.485,62. En el subte, la tarifa sin nominalizar es de $2.526.

La segmentación no responde a la distancia total recorrida ni a la capacidad económica de los pasajeros, sino a la jurisdicción que regula cada línea. Dos personas que realizan trayectos similares pueden pagar valores diferentes por utilizar empresas bajo autoridades distintas.

El aumento del costo del subte vuelve más sensible la pérdida del 50%. La tarifa porteña se actualiza mediante un mecanismo mensual que combina un adicional del 2% con la variación del Índice de Precios al Consumidor nacional correspondiente a dos meses antes. En julio, Subterráneos de Buenos Aires aprobó nuevos cuadros después de aplicar esa fórmula.