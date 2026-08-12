El cierre de una fábrica emblemática vuelve a poner el foco sobre la crisis textil bonaerense

Will Der S.A. bajó la persiana en General Pacheco y Las Flores y dejó a más de 120 trabajadores en vilo.

El cierre definitivo de las plantas de Will Der S.A. en General Pacheco y Las Flores volvió a poner bajo la lupa la situación de la industria textil bonaerense. La decisión impacta sobre más de 120 trabajadores y abrió dos escenarios diferentes: mientras en Las Flores la empresa asumió el compromiso de afrontar las indemnizaciones, en Pacheco los empleados reclaman notificaciones formales y certezas sobre salarios, vacaciones y desvinculaciones.

La situación adquirió especial tensión en General Pacheco, donde unos 120 trabajadores se presentaron en la planta y encontraron los accesos cerrados, con personal de seguridad privada en el lugar. Según relataron los empleados, habían sido informados previamente de que la compañía dejaría de operar, aunque todavía no habían recibido los telegramas correspondientes.

En lugar de esas comunicaciones formales, los trabajadores recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se les informó que permanecían suspendidos y que la empresa se contactaría individualmente con cada uno para negociar la finalización de los vínculos laborales. La situación derivó en una asamblea y en un pedido de intervención al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

El conflicto no se limita a las desvinculaciones. Los trabajadores también reclaman precisiones sobre haberes pendientes, vacaciones y las indemnizaciones que correspondan. El reclamo alcanza incluso a empleados que se encontraban de licencia cuando fueron informados sobre el cierre.

El impacto también llegó a Las Flores, donde Will Der dejó de operar en forma definitiva en su establecimiento ubicado dentro del Sector Industrial Planificado, a la vera de la Ruta Nacional 3.

Allí quedaron afectados algo más de 20 trabajadores. La cifra representa el último tramo de un proceso de reducción de personal que se extendió durante los últimos meses y que llevó a la compañía desde una dotación superior al centenar de empleados hacia fines de 2023 hasta poco más de 20 antes del cierre.

La decisión fue confirmada por Cristian Chiodini, secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, luego de mantener reuniones con representantes de la empresa y trabajadores. El funcionario señaló que el directorio resolvió finalizar las operaciones y que asumió el compromiso de afrontar las indemnizaciones correspondientes.

Desde el municipio, además, comenzaron a analizar alternativas de asistencia para las familias alcanzadas por la pérdida de los puestos de trabajo.

Chiodini describió el cierre como definitivo y vinculó la situación con el escenario que atraviesa la industria textil. “Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás”, sostuvo el funcionario, quien también cuestionó el impacto de la apertura importadora, la retracción del consumo y el aumento de los costos operativos sobre las pequeñas y medianas empresas del sector.

De fabricar para grandes marcas al cierre de sus plantas

Will Der había construido una posición relevante dentro de la industria de la indumentaria deportiva. La compañía fue fundada en 2006 por Armando Anasal, Santiago Phelan y Marcelo López Imizcoz, y desarrolló su actividad alrededor de la fabricación de productos textiles para marcas reconocidas. La propia empresa señala entre sus clientes a Adidas, Puma, Salomon y Vans, además de contar con la licencia de Jockey International.

La firma llegó a contar con más de 280 trabajadores entre sus distintas áreas. En 2023, la planta ubicada en Ricardo Rojas, en el partido de Tigre, empleaba a más de 150 personas, según información difundida entonces por el propio municipio.

La dimensión que había alcanzado la empresa permite medir el impacto del cierre más allá de las desvinculaciones actuales. Se trata de una firma que durante años formó parte del entramado productivo de dos localidades bonaerenses y que había logrado insertarse en cadenas de producción vinculadas a algunas de las principales marcas deportivas.

Su cierre llega después de una reducción progresiva de la actividad y de la plantilla laboral, particularmente visible en Las Flores.

La industria textil opera con cuatro de cada diez máquinas

El caso de Will Der se produce en un momento especialmente complejo para el sector. Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la industria textil utilizó apenas el 42,2% de su capacidad instalada en mayo de 2026, frente al 47,4% registrado en el mismo mes del año anterior. Es decir, cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva estuvieron activas.

El indicador quedó muy por debajo del promedio de toda la industria manufacturera, que en mayo se ubicó en 58,4%. También quedó por debajo de otros sectores vinculados al consumo y a la producción fabril, aunque algunos segmentos mostraron un comportamiento considerablemente mejor.

La diferencia resulta particularmente marcada frente a la refinación de petróleo, que utilizó el 88,7% de su capacidad instalada, mientras las industrias metálicas básicas alcanzaron 75,4% y las sustancias y productos químicos llegaron a 65,6%.

El mapa deja así una industria partida entre actividades que logran sostener niveles elevados de producción y otras que permanecen con una parte importante de sus plantas ociosas.

Menos producción y menos empleo

La caída de la utilización de las plantas se combina con un fuerte deterioro del empleo en el conjunto de textiles, confección, cuero y calzado.

De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas difundidos recientemente, el sector contabilizó 95.094 puestos de trabajo formales en abril de 2026, lo que representó una pérdida de 15.468 empleos frente a abril de 2025. En comparación con diciembre de 2023, la reducción acumulada superó los 25.683 puestos.

La producción también mostró una contracción significativa. En mayo, el rubro textil registró una caída interanual del 25,6%, mientras que durante el primer cuatrimestre la baja había alcanzado el 26,5% interanual, según los datos sectoriales difundidos.

En ese contexto, el cierre de una planta como Will Der deja de ser solamente un conflicto laboral puntual y pasa a formar parte de un escenario más amplio de reducción de actividad, pérdida de puestos y menor utilización de la infraestructura productiva.

Una industria bonaerense con resultados desparejos

La situación textil contrasta con el comportamiento de algunos segmentos de la industria bonaerense. Los datos que difundió el ministro de Economía provincial, Pablo López, muestran que durante los primeros cuatro meses de 2026 la industria de la provincia registró una mejora interanual, aunque todavía permanecía por debajo de los niveles de 2023.

El desempeño estuvo explicado en buena medida por el peso de determinadas ramas dentro de la estructura manufacturera provincial. Productos químicos, refinación de petróleo y maquinaria y equipos concentran una participación relevante del entramado industrial bonaerense y fueron los sectores que lograron superar los niveles registrados en 2023, según el análisis difundido por el Ministerio de Economía provincial.

La fotografía es distinta cuando se observan textiles y cuero. En ese segmento, la producción continuó por debajo de los registros previos, en línea con un escenario nacional marcado por la menor demanda y la presión de los productos importados.

El propio López definió el panorama como una “imagen mixta” y puso el foco en una diferencia que atraviesa al conjunto de la economía: mientras determinadas actividades vinculadas con la energía muestran expansión, el empleo registrado privado continúa retrocediendo.

La discusión sobre la industria bonaerense quedó también atravesada por el comportamiento de la actividad energética. López sostuvo que la expansión hidrocarburífera no se está traduciendo automáticamente en una mejora generalizada del empleo y planteó que la provincia necesita aprovechar su capacidad de refinación y su estructura industrial para generar efectos sobre otros sectores.

“La otra cara del boom es que mientras la actividad hidrocarburífera se expande, el empleo cae en todo el país”, señaló el ministro, al advertir sobre la pérdida de más de 230.000 puestos registrados privados desde 2023.

La referencia cobra relevancia frente a los datos del INDEC: en mayo, la refinación de petróleo fue el bloque industrial con mayor utilización de capacidad instalada, con 88,7%, mientras que los productos textiles quedaron en 42,2%.

El contraste entre ambos sectores resume una de las principales tensiones que atraviesan el mapa productivo: el crecimiento de determinadas actividades no necesariamente se traduce en una recuperación extendida del conjunto de la industria.

Pacheco y Las Flores, dos caras del mismo cierre

El cierre de Will Der dejó dos conflictos con características diferentes. En Las Flores, la empresa comunicó el cierre definitivo y asumió, según el municipio, el compromiso de avanzar con el pago de las indemnizaciones. En General Pacheco, en cambio, el eje del reclamo está puesto todavía en la falta de notificaciones formales, las suspensiones comunicadas por WhatsApp y la incertidumbre sobre salarios, vacaciones e indemnizaciones.

La planta de Las Flores representa además un golpe para una ciudad donde la actividad industrial tiene un peso significativo en la economía local. La empresa había formado parte durante años del entramado productivo del Sector Industrial Planificado y llegó a convertirse en una de las firmas reconocidas dentro de la confección deportiva de la localidad.

En Pacheco, el conflicto se trasladó directamente al portón de la fábrica: trabajadores que habían concurrido a cumplir con sus tareas encontraron las instalaciones cerradas y permanecieron luego en estado de asamblea a la espera de una intervención que permita definir las condiciones de la desvinculación.

Mientras esas respuestas siguen pendientes, los números del sector ofrecen el telón de fondo: menos producción, menor utilización de las plantas y una pérdida de más de 25.000 puestos formales en el complejo textil, de confección, cuero y calzado desde diciembre de 2023.

Will Der es, en ese escenario, el último nombre que se suma a una lista cada vez más extensa de empresas textiles y de indumentaria que redujeron su actividad, suspendieron trabajadores o directamente dejaron de producir en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento publicado en marzo contabilizó 5.832 empresas menos en territorio bonaerense desde el inicio de la gestión de Javier Milei y ubicó a la industria textil, del calzado y de la indumentaria entre los sectores con mayor cantidad de casos de cierres, despidos y suspensiones.