River renovó su lista para la Sudamericana y cuatro refuerzos deberán esperar

River Plate definió los cinco cambios en su lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Eduardo Coudet aprovechó todos los lugares habilitados por la Conmebol y sumó a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada.

Las modificaciones fueron presentadas antes del cierre del plazo establecido para esta instancia del torneo. Otamendi ingresó por Cristian Leonel Jaime; Correa, por Juan Fernando Quintero; Borré, por Kendry Páez; Andrada, por Alex Woiski; y Almada, por Agustín De la Cuesta.

La decisión dejó afuera a cuatro de las nueve incorporaciones del semestre: Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Francisco Ortega y Giovanni González. Los cuatro deberán esperar al menos hasta una eventual clasificación a cuartos de final para tener una nueva oportunidad de ingresar en la nómina continental.

Los cambios que condicionan el armado del equipo

Las exclusiones tendrán impacto directo en la formación que Coudet deberá preparar para la serie ante el conjunto colombiano. Sin Arambarri, Beltrán, Ortega y González disponibles para la Sudamericana, el entrenador tendrá que reorganizar distintas zonas del equipo.

El partido de ida, originalmente previsto para este miércoles, fue aplazado por el terremoto que afectó a Colombia durante las primeras horas del lunes. Según el material aportado, la serie comenzaría el 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, mientras que la revancha se disputaría el 26 de agosto en el Monumental, en el mismo horario.

River llegó a los octavos de final después de terminar como líder del Grupo H con 14 puntos. Independiente Santa Fe, en tanto, accedió a esta instancia luego de caer desde la Copa Libertadores y eliminar a Caracas de Venezuela en el repechaje con un global de 5-0.

Cómo podría formar River ante Independiente Santa Fe

En defensa, Santiago Beltrán aparece para ocupar el arco, con Gonzalo Montiel por el sector derecho y Lucas Martínez Quarta junto a Nicolás Otamendi en la zaga central.

La principal incógnita está en el lateral izquierdo. Marcos Acuña continúa en recuperación y Francisco Ortega quedó fuera de la lista, por lo que Lautaro Rivero o Facundo González aparecen como las alternativas para ocupar ese lugar.

En el mediocampo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada serían dos de los nombres fijos. Para completar esa zona, la duda pasa por Tomás Galván y Lautaro Pereyra, mientras que Ángel Correa tendría un rol más adelantado para conectar con los delanteros.

La ausencia de Lucas Beltrán en la nómina continental también abre el camino para Rafael Santos Borré, quien podría volver a la titularidad en Colombia. Joaquín Freitas sería su compañero de ataque.

La posible formación sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Ángel Correa; Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

Almada fue anotado, pero no apurarían su debut

Thiago Almada forma parte de los cinco nombres incorporados a la lista, aunque su presencia en el primer partido de la serie aparece descartada.

El mediocampista llegó a la Argentina durante la madrugada del lunes y Coudet anticipó que no pretende acelerar su adaptación para utilizarlo inmediatamente en la altura de Bogotá.

“Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”, explicó el entrenador tras la derrota ante Tigre.

De esta manera, su debut podría producirse frente a Argentinos Juniors por el torneo local o más adelante en la serie de la Sudamericana, de acuerdo con su evolución física y la planificación del cuerpo técnico.

Si River logra superar a Independiente Santa Fe y avanza a los cuartos de final, la Conmebol le permitirá realizar tres modificaciones adicionales en la lista. En semifinales, el reglamento habilita un cambio más.