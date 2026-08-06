Arruabarrena, entre la exigencia, los juveniles y los refuerzos de Boca

Rodolfo Arruabarrena valoró la victoria de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata, aunque dejó en claro que el equipo todavía debe mejorar y sostener su rendimiento. Después del 1-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el entrenador destacó el trabajo colectivo, respaldó a los juveniles y habló sobre el mercado de pases.

Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize se impuso con un gol de Santiago Ascacíbar ante su exclub y alcanzó los cuatro puntos en el Grupo A del Torneo Clausura 2026. Boca venía de perder 3-0 frente a Deportivo Riestra y de empatar 2-2 con Newell’s en Rosario.

“Hicimos un partido serio. Estuvimos bastante concentrados en el aspecto defensivo y ofensivamente creamos bastantes situaciones, manteniendo un orden táctico”, afirmó Arruabarrena.

El entrenador reconoció que Estudiantes logró generar peligro en algunos momentos. Álvaro Montero debió intervenir ante los remates de Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo para mantener el arco en cero.

“En alguna salida nos pudo complicar, pero en líneas generales fue un buen triunfo”, admitió.

El gol llegó durante el tiempo adicionado de la primera etapa. Lautaro Blanco avanzó por la izquierda y asistió a Ascacíbar, quien apareció en el primer palo para superar a Fabricio Iacovich, reemplazante de Fernando Muslera por un cuadro gripal.

Una victoria necesaria, pero insuficiente

Arruabarrena remarcó la importancia del resultado desde el plano anímico y valoró la respuesta de sus jugadores ante un rival de jerarquía.

“Necesitábamos este triunfo, pudimos mantener el arco en cero y, sobre todo, repetir y sumar más buenos minutos ante un rival que juega Copa Libertadores, que sabe a lo que juega, con un DT que conozco muy bien y plantea muy bien los partidos”, sostuvo.

Sin embargo, el entrenador evitó conformarse con la victoria y elevó la exigencia para lo que viene.

“La excelencia nunca está, voy a seguir exigiendo. Tenemos que ser regulares en un campeonato muy irregular, encontrar un buen funcionamiento al margen de los nombres y acostumbrarnos a ganar, que es lo que impone este club”, señaló.

Luego sintetizó su postura: “Conseguimos un buen triunfo, pero no nos podemos quedar con esto. No es suficiente”.

El respaldo a Flores y Delgado

Uno de los futbolistas destacados fue Leonel Flores, quien contó con dos oportunidades para ampliar la ventaja durante el segundo tiempo.

Arruabarrena reveló que conocía sus condiciones desde antes de asumir y que seguía habitualmente el trabajo de las divisiones inferiores.

“Yo, estando afuera, veía la cantera de Tigre y la de Boca, donde he estado, para tratar de llevarme alguno. Eso hacía y sabía lo que nos podía dar Leo”, contó.

El entrenador también expresó el objetivo de construir un equipo representativo para los simpatizantes.

“Esperemos que el hincha se sienta identificado con este equipo”, afirmó.

Milton Delgado fue otro de los juveniles elogiados por el Vasco, especialmente por su despliegue, su capacidad para recuperar la pelota y su participación en las transiciones.

“El Chelito es un motorcito, pierde pocas pelotas y enseguida las recupera. Es inteligente, sabe cubrir los espacios que puede dejar un compañero”, describió.

Arruabarrena también se refirió a Camilo Rey Domenech, quien ingresó en el tramo final por Leandro Paredes, y explicó las diferencias entre ambos mediocampistas juveniles.

“Camilo Rey Domenech es más cinco. Al Chelito lo veo más intermedio y de interior”, detalló.

“Me pone contento que sean del predio, pero se lo ganan ellos demostrando y teniendo hambre. Yo no regalo nada”, agregó.

Paredes y el liderazgo del plantel

La conducción dentro del grupo también formó parte del análisis del entrenador. Arruabarrena ratificó a Leandro Paredes como capitán natural por su experiencia y jerarquía, aunque sostuvo que otros futbolistas también pueden asumir responsabilidades.

“Leandro es nuestro capitán, dentro del campo por experiencia y jerarquía, pero cualquiera puede ser capitán. Javi García dentro del grupo es una persona muy importante, lo tuve hace 15 años y ha crecido muchísimo”, manifestó.

Sobre Paredes, añadió: “Tenemos a un jugador que reúne todas las virtudes que tiene que tener un capitán”.

Antes de salir del campo, el mediocampista le entregó la cinta a Delgado.

La postura de Arruabarrena sobre los refuerzos

La posible llegada de Enner Valencia también apareció entre los temas de la conferencia. Arruabarrena evitó confirmar negociaciones y señaló que mantiene contacto con el presidente de Boca.

“Hablo de los jugadores cuando están. Es un mercado siempre difícil para Boca también. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos y estoy tranquilo en ese sentido”, expresó.

El entrenador reconoció que se mencionaron diferentes nombres, aunque aseguró que mantiene su confianza en el plantel actual.

“Se han nombrado varios jugadores. Esperemos poder concretar algo y, si no, seguir con lo que tenemos. Yo confío en este plantel”, afirmó.

Boca ya piensa en Vélez

El próximo desafío del Xeneize será ante Vélez Sarsfield, al que Arruabarrena definió como “un muy buen equipo con gente que conozco enfrente”.

El entrenador también se refirió a la seguidilla de partidos y reconoció que la falta de tiempo entre compromisos limita el trabajo físico y táctico.

“En esa carencia de trabajo, busco calidad y muchas veces lo reemplazo por un video o charla. Jugamos muy seguido, lo sabemos, y los chicos están bien, cansados, y es normal”, concluyó.