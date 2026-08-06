El 70% de los argentinos considera que la situación económica del país es mala, según el último informe Latam Pulse Argentina elaborado por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg. El relevamiento también mostró un crecimiento del pesimismo sobre los próximos meses y un nuevo deterioro de la aprobación del presidente Javier Milei.

El estudio fue realizado entre el 30 de julio y el 3 de agosto sobre una muestra nacional de 1.120 personas. De acuerdo con sus resultados, el 56% de los consultados cree que la situación económica empeorará durante los próximos seis meses.

Los datos exponen una brecha entre los indicadores macroeconómicos destacados por el Gobierno y la percepción cotidiana de una parte mayoritaria de la población. El desempleo y la inflación volvieron a crecer entre las principales preocupaciones, junto con la corrupción, que se mantuvo entre los temas más mencionados por los encuestados.

La desaprobación de Milei superó el 60%

El deterioro de las expectativas económicas estuvo acompañado por una caída en la valoración del Presidente. El 62,4% de los participantes afirmó que desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% expresó su aprobación.

El 0,5% restante no manifestó una posición. Según la serie incluida en el informe, se trata del peor registro de aprobación presidencial medido por Latam Pulse desde el inicio del relevamiento.

La evaluación general del Gobierno también arrojó un saldo negativo. El 54,7% calificó la gestión como “mala” o “muy mala”, frente a un 30,1% que la consideró “excelente” o “buena”. Otro 15,1% respondió que el desempeño oficial era “regular”.

Los resultados muestran que el rechazo al Presidente es superior a la evaluación negativa de la gestión. Esa diferencia indica que parte de los consultados que no calificó al Gobierno dentro de las categorías más desfavorables igualmente desaprueba el desempeño personal de Milei.

Pesimismo sobre los próximos seis meses

La encuesta no solo registró una mirada crítica sobre el presente económico, sino también expectativas desfavorables para el corto plazo.

El 56% de los argentinos cree que la situación empeorará durante el próximo semestre. El dato refleja que el malestar no se limita a una evaluación retrospectiva, sino que alcanza las perspectivas sobre la evolución de los ingresos, el empleo y la actividad económica.

El desempleo y la inflación mostraron un incremento significativo como preocupaciones sociales respecto de mediciones anteriores. La pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para recuperar el poder adquisitivo y la persistencia de aumentos de precios aparecen entre los factores que condicionan las expectativas.

La corrupción también permaneció entre los principales problemas señalados por la población. En la medición de junio de la misma serie, había sido mencionada por el 47,9% de los encuestados y se había ubicado por encima del desempleo, la impunidad, la situación económica y la inflación.

Todos los dirigentes tienen más rechazo que apoyo

El informe incorporó además una evaluación de las principales figuras de la política argentina. Patricia Bullrich encabezó el listado de dirigentes con mejor imagen, seguida por Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Sin embargo, todas las figuras evaluadas registraron más opiniones negativas que positivas. El resultado refleja un clima de desconfianza que no se concentra únicamente en el oficialismo y que alcanza a dirigentes de distintos espacios políticos.

Entre los integrantes del Gobierno nacional, las mejores valoraciones correspondieron a Sandra Pettovello, Diego Santilli y Luis Caputo. Aun así, el escenario general estuvo marcado por el predominio de las imágenes negativas.

La medición también abordó la percepción sobre Donald Trump y la relación entre la Argentina y Estados Unidos. El 48,5% evaluó negativamente el vínculo bilateral, el 57% expresó su rechazo al presidente estadounidense y el 47,8% consideró que el país debería mantener una relación más distante.

Los resultados del informe describen un escenario complejo para el Gobierno: una mayoría mantiene una visión negativa sobre la economía, más de la mitad espera un deterioro durante los próximos meses y la desaprobación presidencial alcanzó el nivel más alto de la serie.