El 86,6% de los argentinos considera que necesita al menos dos empleos para llegar a fin de mes, mientras que el 61,9% tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses para afrontar sus gastos. Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública de julio elaborado por la consultora Zentrix, sobre la base de 1.468 consultas realizadas en todo el país.

El relevamiento expone el deterioro de los ingresos y la creciente necesidad de complementar el salario con otros trabajos, changas o actividades. El 44,2% de los participantes aseguró que necesita tres o más empleos para sostenerse y otro 42,4% respondió que requiere dos. Apenas el 7% consideró suficiente contar con un solo ingreso laboral.

La percepción sobre el poder adquisitivo acompaña ese escenario. El 87,4% sostuvo que su salario pierde frente a la inflación, mientras que solo uno de cada diez afirmó que sus ingresos aumentan por encima de los precios. Incluso entre quienes respaldan al Gobierno, el 73% reconoció que su remuneración queda rezagada frente al costo de vida.

Dos de cada tres agotan sus ingresos antes de fin de mes

El 66% de los encuestados afirmó que no consigue llegar a fin de mes con sus ingresos. Dentro de ese grupo, el 19,8% indicó que el dinero le alcanza hasta el día 20, el 22,3% hasta el día 15, el 12,8% hasta el día 10 y el 11,1% solamente hasta el día 5.

En contraste, el 23,8% aseguró que consigue cubrir todo el mes y otro 9,3% señaló que, además de pagar sus gastos, puede ahorrar. Los resultados muestran una marcada diferencia entre quienes conservan algún margen económico y una mayoría que debe reorganizar consumos, sumar ingresos o recurrir al crédito.

La percepción sobre la posición social también se deterioró. El 53,8% se ubicó dentro de la clase baja o media baja: un 22,9% se identificó como parte de la clase baja y otro 30,9% como integrante de la clase media baja. En junio, ambas categorías reunían al 50,2% de los consultados.

Al evaluar su economía personal, el 30% la definió como regular, el 27,1% como mala y el 15,7% como muy mala. Algo más de dos de cada diez personas consideraron que atraviesan una situación buena y apenas el 3,4% la calificó como muy buena.

La deuda se utiliza para cubrir necesidades básicas

El endeudamiento aparece como otra de las principales herramientas utilizadas para compensar la pérdida de capacidad de compra. El 61,9% admitió haber tomado deuda durante el último semestre, frente al 36,1% que dijo no haber recurrido a ese mecanismo. Entre las personas de 18 a 39 años, el porcentaje de endeudamiento alcanzó el 77%.

El principal motivo fue la insuficiencia de los ingresos. El 53,7% explicó que se endeudó porque el dinero no le alcanzaba para cubrir gastos básicos y el 23% señaló la incidencia de las tarifas y los servicios públicos. Un 7,6% recurrió al crédito por una situación imprevista y solamente el 11,5% lo hizo para comprar un bien durable.

El 63,8% tomó deuda dentro del sistema formal, el 12,9% combinó alternativas formales e informales y el 19,6% recurrió a mecanismos informales. Esta última modalidad tuvo una presencia mayor entre los encuestados más jóvenes.

Las dificultades no terminan al obtener el financiamiento. El 33,7% afirmó que paga sus compromisos con alguna dificultad y el 28,9% dijo hacerlo con mucha dificultad. Además, el 55% consideró que las tasas de interés convierten al crédito en una trampa.

Cómo impactó la situación económica en la opinión sobre el Gobierno

El deterioro económico también se reflejó en la evaluación de la gestión nacional. El 58,8% desaprobó al gobierno de Javier Milei, el 31,4% lo aprobó y el 9,7% no se ubicó en ninguna de las dos posiciones.

La imagen negativa del Presidente pasó del 56,2% en junio al 58,5% en julio, mientras que la positiva retrocedió del 33,8% al 30,9%. A su vez, el 57% aseguró que no votaría nuevamente a Milei, el 24% dijo que lo haría con seguridad y el 15% respondió que podría elegirlo.

Entre las preocupaciones principales, la corrupción reunió el 48,8% de las respuestas, seguida por los ingresos y los salarios, con el 46%, y la incertidumbre, con el 41,6%. Los resultados muestran que el problema laboral ya no se limita a conseguir empleo: para una amplia mayoría, también implica acumular trabajos y recurrir a deudas para sostener los gastos cotidianos.