Ley de Tierras: Kicillof reúne al peronismo bonaerense para frenar la reforma de Milei

PJ bonaerense.

La discusión por la Ley de Tierras empezó a producir un efecto que la interna del peronismo bonaerense no venía consiguiendo: ubicar al kicillofismo, al kirchnerismo y al massismo detrás de una misma bandera. Ante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada promovido por Javier Milei, Axel Kicillof convocó al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y al PJ provincial para marchar al Congreso, mientras un sector de Fuerza Patria presentó en la Legislatura una iniciativa destinada a preservar límites a la compra de campos por capitales extranjeros.

La respuesta opera en dos planos. En la calle, el gobernador apunta a elevar el costo político de una reforma que su gobierno describe como un avance sobre la soberanía y los recursos naturales. En territorio bonaerense, diputados vinculados con Máximo Kirchner, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y Juan Grabois impulsan un régimen propio. Por ahora, el rechazo al cambio nacional acerca a espacios que siguen discutiendo conducción y estrategia hacia 2027.

La marcha que empuja Kicillof

El Senado retomará el jueves 6 de agosto el debate que quedó en cuarto intermedio. La iniciativa nacional modifica el régimen de expropiaciones y los procedimientos de desalojo. En su formulación original, el capítulo que encendió la reacción bonaerense buscaba eliminar los topes aplicados a la propiedad rural extranjera.

Según explicó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, la regulación vigente fija un máximo del 15% de tierras en manos foráneas en los niveles nacional, provincial y municipal, además de un límite de mil hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. El funcionario sostuvo que el proyecto integra “un plan sistemático” de extranjerización y aseguró que Milei avanza “a contramano del mundo”. Como ejemplos, mencionó restricciones en Brasil, México, países del sudeste asiático y reparos expresados en Estados Unidos.

Kicillof pidió al MDF y, en su carácter de presidente del PJ bonaerense, al partido provincial que acompañen de manera pacífica la convocatoria frente al Congreso. El gobernador ya había fijado posición en Avellaneda: “Están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”. Su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, también rechazó la reforma y afirmó que “no traerá más inversiones”, uno de los argumentos esgrimidos por la Casa Rosada.

Un cerrojo desde la Legislatura

La movida callejera tiene su correlato parlamentario en La Plata. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, cercano a Máximo Kirchner; Noelia Saavedra, alineada con Mariel Fernández; y Cintia Romero, legisladora de Patria Grande vinculada con Juan Grabois, formalizaron un proyecto para establecer un régimen bonaerense de protección de las tierras rurales.

La propuesta crea un Registro Provincial de Tierras Rurales y conserva el techo del 15% para la tenencia extranjera en la provincia y en cada municipio. También limita al 30% la participación de personas de una misma nacionalidad y establece que ningún titular extranjero pueda acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola bonaerense.

El texto incorpora obligaciones de información y transparencia, impide la titularidad o posesión extranjera de inmuebles lindantes con cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. Además, habilita a la autoridad de aplicación a rechazar operaciones cuando considere que amenazan la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorecen la especulación y la concentración.

Ese expediente le dio una traducción legislativa al rechazo expresado por el Ejecutivo y acercó, al menos en este asunto, al kirchnerismo, al Frente Renovador de Sergio Massa y a los sectores que responden a Kicillof. La coincidencia no borra la interna, pero instala una agenda compartida alrededor del territorio, el agua y la producción.

Santilli, los recursos y los votos

Bianco amplió la ofensiva y apuntó contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Afirmó que el funcionario no respondió los pedidos enviados desde la Provincia y lo acusó de recorrer el país ofreciendo recursos a cambio de apoyo legislativo para iniciativas como la eliminación de las PASO y la reforma sobre tierras. “Quita recursos a las provincias y luego ofrece una parte de lo que te sacó a cambio de que le votes leyes”, sostuvo.

Bianco cruzó a Milei y a Santilli por la Ley de Tierras.

El señalamiento retoma la acusación que Kicillof había formulado en una columna reciente, donde calificó ese presunto mecanismo como “extorsión”. Según los cálculos expuestos por el gobernador, las 24 jurisdicciones perdieron desde 2023 más de $47 billones a precios constantes, una suma equivalente a cuatro puntos del PIB. También advirtió sobre quienes, “por fondos o por lo que sea”, podrían levantar la mano a favor del proyecto.

Bianco confirmó que el MDF y el PJ bonaerense adherirán a la convocatoria del jueves y dejó fijada la posición política de la Provincia: “Vamos a sumarnos a esa movilización para expresarnos de manera muy contundente en contra de este proyecto de extranjerización de las tierras nacionales”.