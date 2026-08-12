Argentina vuelve a encarecerse en dólares: los gastos que más aumentaron

Argentina registró en mayo un nuevo aumento de sus precios medidos en dólares y volvió a encarecerse frente al promedio de América Latina. El avance fue del 1% en el mes y llevó al 4,5% el incremento acumulado desde noviembre de 2023, de acuerdo con los datos de Fundar.

La comparación regional muestra que en mayo los precios en dólares aumentaron 0,7% en América Latina. De ese modo, Argentina tuvo una suba 0,3 puntos porcentuales mayor y revirtió la mejora relativa que había mostrado durante abril.

La evolución de los precios, sin embargo, presenta diferencias marcadas según el tipo de gasto. Desde noviembre de 2023, la mayoría de los rubros relevados se abarató frente al promedio latinoamericano, mientras que cuatro categorías siguieron una trayectoria opuesta.

Los cuatro rubros que aumentaron frente a la región

Vivienda y servicios encabeza el listado, con un encarecimiento relativo del 52,7% desde noviembre de 2023. Es, por amplio margen, la categoría que más aumentó frente a los valores registrados en otros países de América Latina.

En segundo lugar aparecen las comunicaciones, cuyos precios relativos crecieron 28,4%. Más atrás se ubicaron educación, con un incremento del 13,6%, y transporte, con una suba del 7,3%.

El peso de estas categorías resulta especialmente relevante para los hogares porque corresponden a gastos que cuentan con menores posibilidades de reducción o reemplazo. Los costos vinculados con la vivienda, los servicios de comunicación, la educación y los traslados forman parte de las erogaciones habituales de las familias.

La situación fue diferente en otros componentes del consumo. La indumentaria acumuló una reducción relativa del 37% frente a América Latina desde noviembre de 2023, mientras que el equipamiento del hogar bajó 24,4%, la recreación retrocedió 18% y los alimentos se abarataron 14,7%.

En el caso de la indumentaria, la corrección de los precios relativos se produjo en un escenario de caída de la producción nacional y mayor ingreso de prendas importadas.

Qué precios están por encima del promedio latinoamericano

Las diferencias acumuladas no significan que Argentina haya pasado a ser más cara en todos los consumos. La comparación continúa mostrando un escenario dispar según el rubro analizado.

Los precios locales se encuentran por encima del promedio regional en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación, equipamiento del hogar y transporte. Este último rubro se incorporó a ese grupo desde abril.

En cambio, Argentina mantiene valores relativamente inferiores en alimentos, salud, educación, vivienda y servicios, y alcohol y tabaco.

La diferencia entre la inflación y el dólar

El encarecimiento registrado durante mayo estuvo relacionado con la evolución de los precios internos frente al tipo de cambio oficial. En el mes, la inflación en pesos fue del 2,1%, mientras que el dólar oficial aumentó 1,1%.

Esa diferencia hizo que los precios expresados en moneda estadounidense también avanzaran. Cuando la inflación supera el movimiento del tipo de cambio, los bienes y servicios locales se vuelven más caros medidos en dólares.

El resultado contrastó con lo sucedido un mes antes. Durante abril, los precios argentinos habían aumentado 3,6% en dólares, pero el promedio de América Latina había registrado un incremento mayor, del 4,2%. Por esa diferencia, Argentina se había abaratado 0,6% en términos relativos frente a la región.

En mayo, la dinámica cambió: los precios locales avanzaron por encima del promedio latinoamericano y el país volvió a encarecerse en la comparación.

Aun con esa suba, la evolución desde noviembre de 2023 sigue mostrando dos tendencias distintas. Mientras buena parte de los bienes relevados redujo su precio relativo, los gastos vinculados con vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte acumularon aumentos frente al resto de América Latina.