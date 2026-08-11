Dos comisiones, un expediente y una cita política: el nuevo capítulo de las reelecciones en el Senado.

Bloque Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

La discusión por las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires dejó de concentrarse solamente en los votos y abrió una pelea por el recorrido parlamentario del proyecto. Mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclama que el Senado bonaerense trate la eliminación del límite para los intendentes, la senadora de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador Malena Galmarini exige que la agenda electoral pase por la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, que preside.

El cruce ya tiene una fecha para discutirlo cara a cara. Galmarini y Bianco acordaron reunirse el viernes 21 de agosto a las 16, luego de la carta que la legisladora presentó el 5 de agosto para solicitar una audiencia. Antes, el Senado deberá transitar una jornada que quedó partida en dos: Reforma Política postergó hasta la semana próxima su encuentro previsto para este martes 11, mientras Legislación General, comandada por el senador Germán Lago, mantiene su convocatoria para las 13.

Dos comisiones para una misma pelea

El expediente en discusión es el proyecto presentado en 2025 por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Ayelén Durán. La iniciativa propone suprimir los topes para intendentes, concejales, diputados, senadores y consejeros escolares mediante cambios en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley de Educación, además de derogar artículos del régimen aprobado en 2016 y modificado en 2021.

La propuesta permanece en Legislación General, aunque no aparece en el orden del día difundido para este martes. Desde la Cámara Alta explicaron que el giro a ese cuerpo respondió al antecedente del proyecto impulsado por Luis Vivona y defendido en el recinto por Gustavo Soos, que obtuvo media sanción en 2025 para habilitar nuevas postulaciones de legisladores, concejales y consejeros escolares, pero dejó afuera a los intendentes. También señalaron que un eventual pase a Reforma Política podría evaluarse si Lago no consigue dictamen.

Galmarini ya pidió formalmente que el expediente también sea remitido a la comisión que conduce y, hasta ahora, no recibió respuesta. La disputa importa porque Legislación General tiene once integrantes: seis pertenecen a Fuerza Patria, pero solamente cuatro responden al MDF —Lago, Pedro Borgini, Fernando Coronel y Durán—. Los otros dos oficialistas son Diego Videla, del kirchnerismo, y Federico Fagioli, de Patria Grande. Incluso antes del recinto, el proyecto necesita un acuerdo dentro del propio oficialismo.

Dos comisiones, un expediente y una cita política: el nuevo capítulo de las reelecciones en el Senado.

El poroteo que todavía no cierra

Bianco defendió la reforma durante la habitual conferencia de prensa de los lunes. “Quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo”, sostuvo. También afirmó que la limitación no está prevista en la Constitución y la calificó como “proscriptiva, de alguna forma”. Según el funcionario, los intendentes de distintos espacios respaldan el cambio, pero algunos le responden que sus legisladores “no pueden votarlo”.

El gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario también se pronunciaron a favor de que decida el electorado. El apuro tiene una cifra concreta: con la norma vigente, 80 intendentes quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027; 51 son peronistas y 16 radicales. Once integrantes de la Liga de Intendentes ya llevaron el reclamo al despacho del gobernador.

Fuerza Patria cuenta con 24 de las 46 bancas del Senado, pero esa suma incluye a los tres representantes del massismo. El Frente Renovador de Sergio Massa, que acompañó el límite durante la gestión de María Eugenia Vidal, mantiene públicamente su rechazo a las postulaciones sin tope. La Cámpora, en cambio, no clausuró la discusión, aunque pretende vincularla con las PASO, un eventual desdoblamiento, el sistema de votación y las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

La cuenta tampoco está resuelta entre los bloques opositores. La Libertad Avanza considera que el tema no es prioritario; el PRO y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo; sectores de la UCR y la Coalición Cívica reclaman una reforma más amplia. Carlos Kikuchi, hoy en Unión y Libertad, ya había acompañado en 2025 la iniciativa de Vivona. En Diputados, donde el oficialismo reúne 39 de 92 escaños, cualquier avance requerirá acuerdos.

La cita que abrió la carta

Galmarini explicó que pidió la audiencia para coordinar una visita de Bianco a Reforma Política y conocer la posición del Ejecutivo sobre las PASO y el desdoblamiento. Sobre las reelecciones, lanzó: “Ya me enteré, porque antes de venir a hablar al Senado, habla mucho del Senado y de los legisladores, pero no con nosotros. Se ve que le es más fácil hablar con otros”.

La reunión del viernes 21 pondrá frente a frente al ministro encargado de la agenda política de Kicillof y a una de las principales referentes legislativas del massismo. Galmarini sintetizó su reclamo a la Gobernación: “Vengan y dígannos todo a nosotros, para que no sean dimes y diretes”.