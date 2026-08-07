Mendoza: "Otra vez sufrimos gases, palos y represión. Son unos inmorales"

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, participó en la masiva movilización frente al Congreso de la Nación en rechazo al paquete de medidas y debate sobre propiedad privada y tierras. 
Legislativas07 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Mientras en el Senado de la Nación se desarrollaba el debate por la denominada Ley de Propiedad Privada, cientos de organizaciones políticas, sociales y sindicales se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para expresar su rechazo a la iniciativa. La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, se hizo presente en la jornada y al respecto comentó desde sus redes: "Hoy fuimos miles, tenemos que ser millones de Argentinos y Argentinas quienes salgamos a la calle para defender la soberanía de nuestra Patria cada vez que sea necesario".

Además, la legisladora comentó "Cristina lo dijo hace años y hoy vuelve a quedar demostrado: Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías". 

Senado nacional.Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cómo votó cada senador

"Otra vez sufrimos gases, palos y represión. Son unos inmorales. La violencia nunca va a tapar la verdad", indicó Mendoza al tiempo que reafirmó "la Patria no se vende". 

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