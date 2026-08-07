Mendoza: "Otra vez sufrimos gases, palos y represión. Son unos inmorales"

Mientras en el Senado de la Nación se desarrollaba el debate por la denominada Ley de Propiedad Privada, cientos de organizaciones políticas, sociales y sindicales se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para expresar su rechazo a la iniciativa. La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, se hizo presente en la jornada y al respecto comentó desde sus redes: "Hoy fuimos miles, tenemos que ser millones de Argentinos y Argentinas quienes salgamos a la calle para defender la soberanía de nuestra Patria cada vez que sea necesario".

Además, la legisladora comentó "Cristina lo dijo hace años y hoy vuelve a quedar demostrado: Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías".

"Otra vez sufrimos gases, palos y represión. Son unos inmorales. La violencia nunca va a tapar la verdad", indicó Mendoza al tiempo que reafirmó "la Patria no se vende".