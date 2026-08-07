Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cómo votó cada senador

Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos y permitió al Gobierno avanzar con los cambios vinculados al régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

La aprobación llegó después de una serie de modificaciones que el oficialismo terminó aceptando para sostener los respaldos necesarios en la Cámara Alta. Entre ellas estuvo la eliminación del capítulo tres, que contemplaba cambios sobre el límite para la venta de tierras nacionales a extranjeros.

También quedó afuera el apartado que proponía modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto antes de que comenzara la votación.

Con la media sanción obtenida, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

En el Senado, en tanto, quedó pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) para participar de manera virtual.

Ambos senadores habían presentado pedidos excepcionales por cuestiones de salud. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel había aprobado las solicitudes, estas quedaron sujetas a la decisión del resto de los integrantes de la Cámara. Finalmente, se acordó que la cuestión sea analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cómo votó cada senador la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Los 37 votos a favor

• Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).

• Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).

• Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

• Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).

• Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

• Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).

• Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).

• Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).

• Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

• Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

• Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).

• Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

• Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).

• Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

• Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).

• Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).

• Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).

• Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).

• Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).

• María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).

• Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).

• Mariana Juri (UCR - Mendoza).

• Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).

• Carolina Losada (UCR - Santa Fe).

• Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).

• Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

• Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

• Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).

• María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).

• Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).

• Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).

• Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

• Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).

• Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).

• Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).

• Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).

• Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Los 33 votos en contra

• Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).

• Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).

• Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).

• Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).

• Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).

• José María Carambia (Movere por Santa Cruz).

• Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).

• Julieta Corroza (La Neuquinidad).

• Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).

• Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).

• Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).

• María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).

• María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).

• Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).

• Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).

• Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).

• Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).

• María Florencia López (Justicialista - La Rioja).

• Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).

• Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).

• José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).

• Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).

• María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).

• Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

• José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).

• Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

• Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).

• Flavia Royón (Primero los Salteños).

• Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).

• Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).

• Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).

• Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).

• Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

El resultado dejó así configurada una mayoría de 37 senadores que permitió al oficialismo avanzar con el proyecto, aunque con dos de los capítulos que habían concentrado mayores resistencias fuera del texto aprobado. La próxima instancia será su tratamiento en la Cámara de Diputados.