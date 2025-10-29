Presupuesto 2026: preocupación en el Senado por el avance opositor en Diputados y la posible tercera prórroga.

A pocos días de las elecciones y con el Congreso aún reconfigurándose, en el Senado comenzó a instalarse la preocupación por la forma en que se está llevando adelante la discusión del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Según fuentes legislativas, la aceleración del debate impulsada por sectores antilibertarios podría poner en una posición incómoda a la Cámara alta y tensar aún más las relaciones con la Casa Rosada, que aspira a recomponer puentes políticos tras meses de enfrentamientos.

“Está claro, a esta altura, que la primera señal de reordenamiento es contar con un Presupuesto 2026. Sería lo mejor para todos después de meses álgidos. Lo sabe el Gobierno y lo entiende toda la oposición, más allá de lo que quiera hacer un kirchnerismo enojado y con ganas de dañar”, explicaron a Infobae desde un despacho del Senado.

Los senadores dialoguistas advierten que si Diputados insiste en aprobar el dictamen sin acuerdos amplios, el resultado podría ser contraproducente:

“Si Diputados insiste con sacar rápido un dictamen la semana próxima y llevarlo a votación, ¿de qué nos disfrazamos nosotros después? Como está el Congreso actual, todo lo que vino de allá se avaló acá los últimos meses. Sería algo así como dejarle servido un gran argumento al Presidente para que prorrogue una vez más”, señalaron.







“No es tiempo de empujar cosas a lo loco”

En la Cámara alta reconocen que, a seis semanas del recambio legislativo, el panorama político es complejo. “Ahora hay que pensar bien cómo moverse. No es tiempo de empujar cosas a lo loco”, remarcaron los legisladores consultados.

En esa línea, otro senador dialoguista sumó su reflexión: “Si se pudo con la ley Bases, esto no tiene por qué convertirse en un drama o batalla. A fin de cuentas, es un plan de Gobierno y tampoco es correcto agarrarlo y destrozarlo. En los últimos dos años, Milei ganó las dos elecciones más importantes que tenía. Decime si conviene atropellar después de esto. Si el Congreso continúa sin descifrar lo que dijeron las urnas, entonces será demasiado evidente el objetivo real de una parte importante de la oposición”.



Gobernadores y Casa Rosada, un nuevo frente de negociación

Mientras tanto, las últimas horas trajeron una novedad política significativa: una reunión entre el Ejecutivo y al menos 15 gobernadores, prevista para mañana.

Este encuentro, impensado hasta el domingo pasado, busca abrir un canal de diálogo con las provincias, aunque las tensiones entre Diputados y el Senado persisten.

Por eso, desde distintos sectores legislativos insisten en “razonar antes de actuar” para evitar que el escenario político actual —que será modificado con el cambio de composición parlamentaria el 10 de diciembre— termine dejando un terreno minado para la próxima gestión.

Aun así, en el propio oficialismo reconocen que parte de la tensión fue autogenerada. “Negar esto es no comprender la realidad parlamentaria y las delicadas postas que se atravesaron durante el corriente año”, advirtieron desde otro despacho.

Dudas sobre los interlocutores del Gobierno

Un punto central que preocupa a los senadores es quiénes serán los verdaderos interlocutores del Gobierno a la hora de negociar con los aliados.

Persisten recuerdos de episodios recientes en los que figuras libertarias se contradecían entre sí, presentaban estrategias difusas y saturaban el Senado de confusión, mientras el Ejecutivo mantenía una actitud confrontativa con dirigentes que habían mostrado voluntad de colaborar.

En este contexto, los legisladores piden mayor claridad y coordinación por parte del oficialismo para evitar nuevos cortocircuitos institucionales.

La UCR se anticipa con propuestas

Uno de los bloques que se movió con rapidez fue la Unión Cívica Radical (UCR).

La bancada, en conjunto con varios gobernadores radicales, comenzó a revisar el texto del Presupuesto 2026 para definir su postura.

El senador Víctor Zimmermann, del Chaco, elaboró un informe detallado con observaciones y sugerencias, que servirá de base para las negociaciones de los diputados y mandatarios provinciales del centenario partido con el Ejecutivo.

Villarruel, en medio de tensiones internas en el Senado

Mientras tanto, en los pasillos del Senado también se habla de otra disputa: la que involucra a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien mantiene un enfrentamiento con el sindicato APL, liderado por Norberto Di Próspero.

Pese a que se había “entendido” con el gremio semanas atrás, Villarruel habría iniciado una “guerra” con la Asociación del Personal Legislativo por la situación de Mónica Nieto, histórica directora de Personal del Senado, a quien buscaría desplazar.

Desde el gremio respondieron con un comunicado en el que declararon el estado de “alerta y movilización”. La tensión se agrava por los antecedentes recientes: un acuerdo de recategorizaciones entre APL, Villarruel y legisladores que, según denuncias internas, benefició a un grupo selecto de empleados mientras dejó a muchos otros sin reconocimiento.

“Quedaron a la deriva decenas de eficientes empleados que no tienen padrino o madrina que los respalde”, describieron fuentes del Senado.

Un clima de cautela y desconfianza

En síntesis, el Presupuesto 2026 se convirtió en un nuevo campo de tensión entre Diputados y el Senado, con la posibilidad de que una tercera prórroga de la ley de gastos termine reforzando la posición del presidente Javier Milei. En los despachos de la Cámara alta prevalece la prudencia: la prioridad, aseguran, es evitar pasos en falso que compliquen aún más el equilibrio político en el Congreso.