Triquinosis en alza en Buenos Aires: qué explica el brote y qué le reclama la UCR al gobierno de Kicillof

Consumo de carne.

La triquinosis en la provincia de Buenos Aires dejó este invierno una curva que se aparta con fuerza de los registros de 2025 y llevó el problema sanitario hasta la Legislatura. Los contagios crecieron en distintas regiones del territorio, el Ministerio de Salud reconoció que se atraviesa un brote superior a lo habitual y la oposición empezó a pedir detalles sobre controles, inspecciones y políticas de prevención.

El diputado provincial de la UCR Valentín Miranda, representante de la Cuarta sección electoral, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Agrario. Su iniciativa tomó como base el Boletín Epidemiológico de la semana 28: allí se contabilizaban 331 casos sospechosos, 212 confirmados, uno probable, 16 descartados y 102 en investigación. Para un período comparable de 2025 se habían notificado 91 sospechosos, con 46 confirmados y 41 todavía en estudio.

El cuadro siguió evolucionando. Un reporte posterior incluido entre los antecedentes de esta nota, correspondiente al corte de las primeras 30 semanas de 2026, elevó las notificaciones a 381 y los casos confirmados a 268, frente a 103 notificaciones y 58 positivos durante igual lapso del año pasado.

Datos del Boletín Epidemiológico (Semana 29).

Un brote por encima de otros años

La directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, reconoció en una entrevista reciente que la Provincia es un territorio endémico para esta enfermedad y que los episodios suelen aumentar durante otoño e invierno, cuando crece la faena. Sin embargo, marcó una diferencia para 2026: “Esto supera enormemente las cifras que teníamos en otros años, por eso hablamos de un brote por esta enfermedad”.

Los casos aparecen vinculados principalmente con el consumo de alimentos de elaboración casera o productos comercializados sin una verificación sanitaria adecuada. El último corte aportado registra focos confirmados en General Rodríguez, Villarino, Punta Indio, una región que comprende distritos del centro y la costa y otra del noroeste bonaerense. También había episodios bajo investigación en General Guido/Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata.

Varela explicó que Desarrollo Agrario interviene sobre la producción alimentaria y trabaja con una red de laboratorios municipales, mientras Salud activa la búsqueda de personas potencialmente expuestas cuando se identifica un alimento contaminado. Ante casos sospechosos se indica profilaxis antiparasitaria y, si aparecen síntomas, tratamiento. El portal provincial mantiene, además, procedimientos de denuncia, recomendaciones para productores y consumidores y material técnico sobre diagnóstico.

Las preguntas que Miranda llevó a Diputados

El planteo radical va bastante más allá de conocer cuántos enfermos existen. Miranda formuló 13 requerimientos al Ejecutivo: pregunta por las causas del incremento, la estrategia de control de faenadores y elaboradores de chacinados para 2025-2027, los recursos humanos y materiales disponibles, la cantidad de establecimientos porcinos y cuántos están habilitados.

Valentín Miranda.

También reclama el número de inspecciones realizadas durante 2025 y 2026, eventuales sanciones e irregularidades detectadas, las campañas de prevención, la capacitación de productores y profesionales, la articulación con municipios y las denuncias recibidas. Incluso solicita precisiones sobre los casos reportados en la Unidad Penitenciaria 49 de Junín, que el proyecto, sobre la base del boletín epidemiológico, relaciona con el consumo de chacinados de elaboración casera.

“Estos números reflejan las noticias que recibimos a diario en los distintos partidos de nuestro territorio y las que aparecen en los medios periodísticos”, argumentó Miranda. En los fundamentos aclaró que busca obtener información para colaborar con herramientas legislativas de prevención y control.

El análisis antes de consumir

El presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, puso el acento en una práctica que, pese a las campañas, continúa repitiéndose. “Es un hecho reiterativo que todos los años ocurre exactamente lo mismo”, señaló, antes de advertir: “Debemos estar preocupados y tomar conciencia”.

Rinaldi explicó que cada animal debe ser analizado individualmente y que la técnica reglamentaria es la digestión enzimática, capaz de detectar larvas que otros métodos pueden pasar por alto. Desarrollo Agrario también identifica la digestión artificial como procedimiento técnico para frigoríficos y mataderos.

Para los consumidores, el veterinario recomendó no comprar embutidos en puestos callejeros y verificar siempre su procedencia. La cocción por encima de los 70 grados destruye la larva, una recomendación también difundida por autoridades provinciales durante las campañas de prevención de este año. “Lo que no la destruye es el ahumado, el curado, el salado ni el congelado, donde la larva puede permanecer viable durante meses”, advirtió.