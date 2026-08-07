Diputados vuelve al ruedo: acuerdos, internas y una sesión en puerta

La Cámara que preside Alejandro Dichiara retomó el trabajo parlamentario con reuniones de comisiones y varios expedientes en carpeta.

Tras el receso invernal, la Cámara de Diputados bonaerense empieza a recuperar ritmo con la reactivación de las comisiones y la posibilidad de volver al recinto durante la segunda mitad de agosto. La fecha que aparece en el horizonte es el 20 de agosto, aunque todavía resta cerrar el acuerdo político que permita convocar formalmente a una nueva sesión y, sobre todo, definir con qué proyectos.

El movimiento ya comenzó. Durante esta semana volvieron a reunirse distintos cuerpos legislativos y empezaron a aparecer nuevos expedientes con posibilidades de avanzar. Entre ellos estuvieron las comisiones de Obras Públicas e Industria y Minería, que retomaron el tratamiento de iniciativas después de un primer semestre atravesado por la demora en la conformación de las comisiones y por una actividad parlamentaria más acotada.

El escenario tiene una particularidad: la Cámara que preside Alejandro Dichiara necesita recuperar volumen de trabajo antes de llegar al recinto. Con pocos proyectos que ya cuenten con los despachos necesarios, la agenda de agosto dependerá en buena medida de la capacidad de los bloques para alcanzar consensos o acelerar el tratamiento de iniciativas durante las próximas semanas.

Diputados vuelve a tomar ritmo

La vuelta de las comisiones funciona como el primer movimiento concreto de la Cámara baja después del receso. La discusión ya no pasa solamente por cuándo será la próxima sesión, sino también por qué proyectos estarán en condiciones de llegar al recinto.

La posibilidad de sesionar el 20 de agosto comenzó a tomar fuerza, aunque todavía no existe un temario cerrado. La situación obliga a mirar especialmente el funcionamiento de las comisiones.

Una de las señales de la recuperación de la actividad fue la reunión de la Comisión de Obras Públicas, presidida por la diputada María Laura Ricchini. El cuerpo analizó distintas iniciativas y aprobó proyectos de comunicación y de preocupación vinculados con obras y cuestiones de infraestructura.

Entre los expedientes destacados apareció una iniciativa de la diputada con mandato cumplido Maricel Etchecoin Moro sobre el estado de la Ruta Nacional 193. También avanzó un proyecto del diputado Leonardo Moreno relacionado con el prolongado cierre del paso a nivel de la calle Zabala, en Garín, partido de Escobar.

La composición de la comisión refleja además la diversidad de bloques que deberán convivir a la hora de construir acuerdos. Junto a Ricchini participan Gastón Abonjo, María Paula Bustos, Germán Di Cesare, José Galván, Ricardo Lissalde, Mayra Mendoza, Leonardo Moreno, Diego Nanni, Sofía Pomponio, Verónica Romero, Silvina Vaccarezza y Sabrina Sabat.

También retomó su actividad la Comisión de Industria y Minería, presidida por el diputado Martín Endere. Allí se pusieron en consideración proyectos de declaración vinculados con el sector productivo y distintas iniciativas de reconocimiento a empresas que tienen actividad en territorio bonaerense.

Entre ellas se destacó el proyecto del diputado Mariano Cascallares por el 25° aniversario de la firma Roll Paper SRL y la iniciativa de la diputada Natalia Blanco por la apertura de la planta automotriz de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Zárate.

El movimiento en ambos cuerpos muestra que el regreso no se limitará a una eventual sesión. La intención es recomponer progresivamente el circuito legislativo, que durante el primer semestre tuvo demoras y dejó una cantidad importante de iniciativas a la espera de tratamiento.

Una de las señales de la recuperación de la actividad fue la reunión de la Comisión de Obras Públicas, presidida por la diputada María Laura Ricchini.

La sesión del 20 de agosto, en el horizonte

Con las comisiones nuevamente activas, el próximo objetivo es el recinto. La fecha del 20 de agosto aparece como una posibilidad concreta para el regreso de Diputados, aunque todavía resta resolver el acuerdo entre los bloques.

El punto central será determinar si existe un conjunto de proyectos capaz de reunir los votos necesarios para sostener una sesión con un orden del día que tenga peso político. La discusión no pasa únicamente por conseguir el quórum, sino también por definir qué expedientes pueden avanzar y cuáles deberán esperar una nueva oportunidad.

El oficialismo tendrá que administrar ese escenario con una Cámara fragmentada, en la que el tratamiento de distintos proyectos requiere conversaciones con sectores opositores. La estrategia puede pasar por incorporar iniciativas que tengan un nivel amplio de consenso o por acelerar durante las próximas semanas el trabajo de las comisiones con mayor cantidad de expedientes pendientes.

En ese esquema, las comisiones de Presupuesto e Impuestos y Legislación General aparecen entre las más relevantes. La primera concentra los proyectos que pueden generar gastos o modificar recursos provinciales, mientras que la segunda interviene sobre una amplia variedad de iniciativas de carácter general.

El ritmo que adopten esos cuerpos será, en buena medida, el que determine cuánto material llega al recinto antes de una eventual sesión.

La Cámara que preside Alejandro Dichiara necesita recuperar volumen de trabajo antes de llegar al recinto.

Los temas que buscan lugar en el recinto

Entre los expedientes que pueden volver a escena aparece el proyecto impulsado por la diputada del Frente Renovador Ayelén Rasquetti para establecer que las estaciones de servicio informen con 72 horas de anticipación los aumentos de combustibles.

La iniciativa ya generó resistencia entre sectores empresarios y también encontró reparos en espacios opositores, por lo que su eventual tratamiento requerirá una negociación política que exceda al oficialismo.

Otro de los asuntos que puede ganar espacio es la discusión sobre las Policías Municipales. El tema viene siendo impulsado dentro del oficialismo y forma parte de las conversaciones vinculadas con la futura reforma de la normativa de seguridad provincial.

En Diputados existen iniciativas orientadas a crear fuerzas de seguridad municipales. El debate, sin embargo, está atravesado por diferencias dentro del propio peronismo respecto del modelo y de las facultades que deberían tener esas estructuras.

La agenda también mantiene abiertos otros expedientes vinculados con la situación del IOMA, pedidos de informes sobre políticas de seguridad y distintos reclamos de la oposición que podrían buscar un lugar en el orden del día.

La comisión de Ludopatía de la Cámara baja.

Ludopatía, otra cuenta pendiente

La prevención de la ludopatía y el crecimiento de las apuestas online también forman parte de los temas que quedaron pendientes de una discusión de fondo.

La Cámara de Diputados creó una comisión específica para abordar los proyectos vinculados con el juego, los casinos y la prevención de la ludopatía. La presidencia quedó en manos de Micaela Olivetto, mientras que Fernando Rovello ocupa la vicepresidencia y Diego Garciarena la secretaría.

El cuerpo reúne iniciativas de distintos bloques que buscan establecer nuevas herramientas para limitar el impacto de las apuestas online, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Sin embargo, la discusión todavía no logró traducirse en una reforma integral.

Con la vuelta del trabajo parlamentario, el desafío será que esa comisión pase de la instancia organizativa al tratamiento efectivo de los proyectos que esperan una definición.