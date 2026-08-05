El Gobierno nacional decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La modificación fue acordada este miércoles durante una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich, ante las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios en el Senado.

La decisión apunta a garantizar la sesión prevista para este jueves 6 de agosto y avanzar con el resto de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El apartado eliminado había generado cuestionamientos entre gobernadores y legisladores que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza en el Congreso.

El capítulo en discusión modificaba el régimen establecido por la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. La propuesta original del Gobierno reducía las restricciones vigentes y permitía adquisiciones por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, siempre que contaran con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

Una reunión de urgencia para contener la pérdida de apoyos

Bullrich convocó a los senadores oficialistas y a representantes de los bloques aliados que se encontraban en el Congreso. Tras el encuentro, el oficialismo comunicó que el capítulo 3 sería retirado y sostuvo que la determinación había sido tomada en conjunto.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza buscó así despejar el principal obstáculo que amenazaba con hacer caer la sesión. El oficialismo necesita alcanzar 37 votos para sancionar el proyecto, pero durante las últimas horas acumuló rechazos dentro de espacios provinciales y sectores dialoguistas.

El cambio de estrategia se produjo después de que los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Tucumán, Osvaldo Jaldo; y Misiones, Hugo Passalacqua, manifestaran reparos o directamente rechazaran cualquier medida que facilitara la extranjerización de tierras.

Esas posiciones impactaron sobre los votos de los senadores que responden a los mandatarios provinciales y redujeron el margen de negociación de la Casa Rosada. También anticiparon su rechazo legisladores de sectores que habían acompañado otras iniciativas del Gobierno.

Los votos que complicaron al oficialismo

Entre quienes cuestionaron el proyecto se encuentra la senadora de Primero los Salteños Flavia Royón, cuyo entorno sostuvo que el tratamiento había sido acelerado y que continuaban apareciendo modificaciones de fondo sin que existiera todavía un texto definitivo.

También expresaron su oposición los senadores radicales Daniel Kroneberger, Maximiliano Abad y Flavio Fama. A ellos se sumaron representantes de fuerzas provinciales de Neuquén, Misiones y Tucumán, lo que dejó al oficialismo sin garantías para aprobar el apartado referido a las tierras rurales.

La autorización concedida por la vicepresidenta Victoria Villarruel para que la senadora Anabel Fernández Sagasti participe de manera remota agregó otro elemento de tensión. La legisladora mendocina solicitó votar a distancia por una indicación médica vinculada con su embarazo, una medida que deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza eligió retirar el capítulo cuestionado en lugar de arriesgar una derrota parlamentaria. El resto del proyecto seguirá incluido en el temario de la sesión, que deberá reanudarse después del cuarto intermedio dispuesto en julio.

La sesión está convocada para las 14 de este jueves. La decisión de eliminar el apartado sobre tierras rurales mejora las posibilidades del Gobierno de conservar los respaldos dialoguistas, aunque las negociaciones continuarán hasta el inicio del debate.