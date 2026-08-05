Motosierra en la Legislatura: LLA quiere eliminar el Senado bonaerense

Sebastián Pareja aseguró que LLA impulsará la eliminación del Senado para convertir a la Legislatura en un sistema unicameral.





La discusión sobre el tamaño del Estado y el funcionamiento de las instituciones volvió a instalarse en el centro de la política bonaerense. A poco más de un año del inicio de la carrera por la Gobernación, La Libertad Avanza endureció su discurso y aseguró que, si llega al poder en la provincia de Buenos Aires, impulsará la eliminación del Senado para convertir a la Legislatura en un sistema unicameral.

La definición fue realizada por el presidente de La Libertad Avanza bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, quien cuestionó con dureza los trascendidos sobre un proyecto que, según distintas versiones periodísticas, analizaría el oficialismo provincial para ampliar la cantidad de legisladores.

Aunque esa posibilidad fue desmentida tanto por el Gobierno de Axel Kicillof como por los bloques de Fuerza Patria, el planteo libertario volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa desde hace años a la política bonaerense.

Una reforma que La Libertad Avanza busca convertir en bandera

Desde sus redes sociales, Pareja sostuvo que la provincia atraviesa una crisis en materia de salud, educación y seguridad, y cuestionó que el kirchnerismo impulse -según afirmó- un incremento en la cantidad de representantes legislativos.

"La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad", escribió el dirigente, antes de anunciar que su espacio buscará eliminar el Senado bonaerense para destinar esos recursos a otras prioridades.

La declaración no constituye una iniciativa improvisada. La propuesta forma parte del paquete de reformas institucionales que La Libertad Avanza viene desarrollando desde hace varios meses y que incluye, además, modificaciones al sistema político provincial, como la implementación de una Legislatura unicameral.

La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad. Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en… pic.twitter.com/dzmfXXti5S — Sebastián Pareja (@SPareja_) August 4, 2026

La idea ya había sido formalizada por el diputado provincial Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca, quien presentó un proyecto para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución bonaerense.

La iniciativa propone convocar a una Convención Reformadora con el objetivo de modificar la estructura del Poder Legislativo y reemplazar el actual esquema bicameral por una única Cámara legislativa.

El proyecto establece que esa convención tendría un plazo máximo de 120 días para sesionar y aprobar los cambios, mientras que el Poder Ejecutivo debería convocar previamente a la elección de los convencionales constituyentes.

Qué cambiaría si desaparece el Senado

Actualmente la Legislatura bonaerense está integrada por 92 diputados y 46 senadores. La propuesta libertaria elimina esta división y concentra toda la actividad parlamentaria en una sola Cámara.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es agilizar el tratamiento de las leyes, reducir estructuras administrativas duplicadas, disminuir el gasto político y simplificar el funcionamiento legislativo. Desde el espacio sostienen que la existencia de dos cámaras genera superposición de secretarías, asesorías, comisiones y personal, sin traducirse necesariamente en una mayor calidad legislativa.

Además, remarcan que buena parte de las provincias argentinas ya funcionan bajo un sistema unicameral. Actualmente Buenos Aires integra el grupo reducido de distritos que mantienen legislaturas bicamerales junto con Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis, Corrientes y Catamarca.

Pero, más allá del ahorro que plantea La Libertad Avanza, la discusión abre un interrogante institucional de mayor profundidad.

El Senado bonaerense cumple un rol vinculado a la representación territorial de las ocho secciones electorales de la provincia. Una eventual eliminación obligaría a redefinir cómo se garantiza el equilibrio entre el conurbano y el interior bonaerense, uno de los principales argumentos utilizados históricamente por quienes defienden el sistema actual.

Especialistas y distintos sectores políticos sostienen que una reforma de este tipo requiere resolver previamente cómo quedaría distribuida la representación de los distritos menos poblados para evitar que pierdan peso frente a las regiones con mayor cantidad de habitantes.

La discusión sobre una Legislatura unicameral no comenzó con La Libertad Avanza. En 2022, la entonces senadora provincial Nidia Moirano impulsó un proyecto que proponía reducir legisladores provinciales y concejales municipales. Más tarde, el exdiputado Fabio Britos presentó otra iniciativa que también contemplaba eliminar una de las cámaras y suprimir las elecciones de medio término.

En 2023, el entonces senador Marcelo Daletto elaboró una propuesta diferente: mantener los actuales 138 legisladores, pero reunidos en una única Cámara con un esquema que combinara representación poblacional y territorial.

Las distintas iniciativas muestran que la discusión trasciende a un espacio político y enfrenta dos visiones sobre el funcionamiento del Estado: una centrada en la reducción de estructuras y otra enfocada en preservar los equilibrios de representación dentro de la provincia más poblada del país.

Una reforma que hoy no tiene los votos

Pese a la decisión de convertir la unicameralidad en una bandera política, La Libertad Avanza no cuenta actualmente con la fuerza parlamentaria necesaria para avanzar con una reforma constitucional.

En el Senado bonaerense posee 10 bancas y en Diputados continúa lejos de reunir las mayorías agravadas que exige una modificación de la Constitución provincial, ya sea mediante una Convención Constituyente o a través del mecanismo previsto por la propia Carta Magna.

Por eso, más que una discusión con posibilidades inmediatas de prosperar, el planteo aparece como parte de la estrategia política de cara a las elecciones de 2027. La intención del espacio es instalar en la agenda pública el debate sobre el tamaño del Estado, los costos de la política y el funcionamiento institucional de la provincia, en contraste con las propuestas que atribuye al oficialismo bonaerense para ampliar la representación legislativa.