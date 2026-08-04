De Leo pidió informes por la suspensión de prestaciones de IOMA en Bahía Blanca

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para solicitar explicaciones a la administración del gobernador Axel Kicillof por la interrupción de prestaciones de rehabilitación para afiliados de IOMA en Bahía Blanca y la región.

De Leo

Según expresó el legislador en sus redes sociales, el planteo busca conocer por qué IREL dejó de atender a afiliados de IOMA, situación que, afirmó, afecta a decenas de vecinos que requieren tratamientos de rehabilitación.

Además, De Leo solicitó información sobre otras deudas que IOMA mantendría con prestadores locales, al considerar que la situación podría estar vinculada con la suspensión de los servicios.

Para el diputado, la problemática excede el plano administrativo o financiero y tiene consecuencias directas sobre la salud de los pacientes. "La discontinuidad de las prestaciones transforma una crisis financiera en un problema sanitario concreto", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la interrupción de terapias y tratamientos puede provocar la pérdida de capacidades adquiridas, retrocesos funcionales y mayores dificultades para alcanzar autonomía, por lo que reclamó respuestas por parte de las autoridades provinciales.