Marcos Paz y Las Heras presentaron un anillo digital de seguridad para fortalecer el control en los accesos compartidos

Los intendentes Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Juan Manuel Cerezo (General Las Heras) presentaron junto a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el nuevo anillo digital de seguridad que funcionará en los accesos de Villars y Plomer.

Cerezo destacó el trabajo articulado entre los municipios y señaló que “los problemas son de los vecinos y de las comunidades, y hay que trabajar en conjunto”.

Además, explicó que “estas cámaras se suman a los centros de monitoreo de Marcos Paz y Las Heras y ambos municipios van a poder tener acceso a las imágenes”.

Por su parte, Curutchet remarcó que el crecimiento de la región exige nuevas herramientas para la prevención. “La seguridad es un tema que nos ocupa, nos preocupa y todos tenemos que poner nuestro granito de arena”, afirmó al tiempo que explicó que las cámaras son autónomas y permitirán consolidar un anillo digital compartido entre ambos distritos.

Además, aseguró que la incorporación de nuevas tecnologías permitirá “ayudar a esclarecer los hechos y disuadir la presencia de quienes buscan cometer delitos”, y adelantó que el objetivo es extender este esquema de cooperación con otros municipios vecinos para seguir fortaleciendo la seguridad en Marcos paz y la región.

En tanto, la responsable de Emergencia y Prevención de Marcos Paz, Laura Romero, indicó que el sistema comenzó con la instalación de domos de vigilancia, en Villars y en Plomer, especialmente adaptados para zonas rurales con escasa conectividad.

“Esto recién comienza; la idea es poder estar en los límites, en las salidas y entradas de cada uno de los municipios”, expresó.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, el director de Articulación Institucional, Martín Torres y el asesor del ministro, Sebastián Codini, felicitaron a ambos municipios por la inversión realizada y sostuvieron que “la ecuación en materia de seguridad en el ámbito rural no la vamos a cambiar de otra forma que no sea con la incorporación de tecnología”, al tiempo que valoró la articulación entre distritos para enfrentar problemáticas que “no tienen límites ni fronteras”.