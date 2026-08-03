Rojas: "Desde el Estado municipal no vamos a bajar los brazos"

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, encabezó este lunes el acto protocolar por el 172° aniversario de la fundación de Quequén y destacó la historia productiva, la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza de los Niños, junto al Arco de los Pioneros, considerado el sitio donde comenzó la historia de la localidad.

Del encuentro participaron autoridades municipales, representantes de distintas entidades, instituciones educativas y vecinos.

El acto junto al Arco de los Pioneros

La conmemoración se realizó frente a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced y contó con la presencia de las banderas de ceremonia.

Durante el acto se entonó el Himno Nacional Argentino y se llevó adelante una invocación religiosa a cargo del padre Gonzalo Domench, acompañado por el nuevo párroco de La Merced, Walter Pereyra.

La elección del lugar buscó recuperar la memoria de los primeros habitantes y poner en valor el origen de Quequén.

“Una fuerte identidad y sentido de pertenencia”

En su mensaje, Rojas remarcó la importancia de recordar el surgimiento y la evolución de la localidad.

“Siempre es importante recordar cómo surgió este pueblo trabajador, ligado a la producción, la pesca y uno de los puertos más importantes de la Argentina. Así se fue forjando una comunidad con una fuerte identidad y sentido de pertenencia”, expresó.

El jefe comunal destacó el esfuerzo de los vecinos y el papel que tuvieron las distintas actividades productivas en la consolidación de Quequén.

El reconocimiento a las instituciones

Rojas también agradeció la labor de las instituciones intermedias y valoró su acompañamiento en el desarrollo de la comunidad.

Durante su intervención, sostuvo que el difícil escenario económico no modificará el compromiso de la gestión municipal con la localidad.

“Desde el Estado municipal no vamos a bajar los brazos”, afirmó.

El intendente aseguró que se continuará gestionando ante los distintos organismos para concretar obras y generar mejores condiciones de vida para los vecinos.

La repotenciación energética como obra estratégica

Rojas puso como ejemplo la obra de repotenciación energética de Quequén, a la que consideró fundamental para el futuro del distrito.

Recordó que fue uno de los primeros proyectos presentados al Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante su anterior mandato y valoró que actualmente se encuentre en ejecución.

Según señaló, la intervención permitirá proyectar nuevas inversiones, generar empleo y ampliar las oportunidades para toda la comunidad.

La mejora energética también resulta clave para acompañar el crecimiento productivo y urbano de la localidad.

La preocupación por la erosión costera

El intendente señaló que la erosión costera continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la gestión.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de continuar impulsando las gestiones necesarias para avanzar con una respuesta a esa problemática.

La situación de la costa requiere intervenciones y acuerdos con distintos niveles del Estado, por lo que el Municipio seguirá promoviendo acciones destinadas a proteger el frente costero.

El homenaje a los pioneros

El delegado municipal de Quequén, Mario Wilgenhoff, destacó el espíritu de quienes dieron origen a la localidad.

Durante su discurso hizo referencia al espacio “donde empezó a latir la historia de Quequén” y renovó el compromiso de la Delegación Municipal con los vecinos.

Wilgenhoff destacó la importancia de conservar la memoria colectiva y trabajar para responder a las necesidades actuales de la comunidad.

El festejo popular podría cambiar de fecha

El delegado también se refirió a la celebración popular prevista para el fin de semana del 8 y 9 de agosto.

Debido al pronóstico climático desfavorable, adelantó que las actividades podrían ser reprogramadas para una nueva fecha.

La eventual modificación buscará garantizar que toda la comunidad pueda participar y disfrutar del festejo en condiciones adecuadas.