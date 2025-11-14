Necochea se convirtió este jueves en sede del 1º Congreso Regional de Educación de la Región 20, un encuentro que reúne a los distritos de Necochea, Tandil, Balcarce, Lobería y San Cayetano y que se extenderá durante las jornadas del jueves 13 y viernes 14 de noviembre. El acto de apertura tuvo lugar en el Teatro Municipal “Luis Sandrini” y contó con la participación de autoridades provinciales, regionales y municipales.

El intendente Arturo Rojas encabezó la ceremonia acompañado por el director de Gestión de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires, Javier Ranaldi; la inspectora jefa regional de Educación Privada (DIEGEP), María de los Ángeles Rojas; la directora de Educación Técnica, Elsa Guillermo; y otras autoridades educativas.

En su discurso, Rojas felicitó a quienes hicieron posible la realización del encuentro y puso en valor la importancia de que este primer congreso tenga a Necochea como anfitriona. “Felicito a María (Rojas) y a todos los organizadores por llevar adelante este primer Congreso de Educación. Sé del esfuerzo que significa un evento de esta magnitud y celebro que el primero sea en nuestra ciudad. Ojalá pueda consolidarse en el tiempo y seguir ampliándose a los municipios de la Región 20”, expresó.

El jefe comunal también subrayó que “la educación es la base del desarrollo de cualquier país” y remarcó la necesidad de que los actores del sistema educativo mantengan una capacitación constante: “Todos los actores de la comunidad educativa deben estar en capacitación permanente y poner en duda y en crisis lo que debe suceder en términos de aprendizajes, porque la educación y los entornos sociales y familiares cambian constantemente”.

Además, destacó la relevancia del vínculo afectivo y humano entre docentes y estudiantes: “El mejor profesor no es necesariamente el que más conocimientos tiene, sino el que logra empatía y sabe mirar a los ojos a sus alumnos para entender qué les pasa”.

Rojas profundizó sobre el rol del Estado en garantizar una educación de calidad: “Queremos que nuestros hijos sean felices, y para eso debemos brindarles las herramientas a través de la educación para que puedan elegir su propio camino. El mayor de los esfuerzos debe hacerse desde todos los niveles del Estado, de forma mancomunada, para ampliar la oferta educativa pública y privada de cada municipio”.

Finalmente, el intendente reiteró que la educación debe sostenerse como un eje estratégico independiente de los cambios de gestión: “Más allá de las políticas partidarias y las cuestiones ideológicas, hay algo que tiene que ser central: la educación como una política pública, gobierne quien gobierne y piense cómo piense”.

El Congreso continuará este viernes con talleres y charlas en el Centro Cultural de Necochea, mientras que las conferencias principales volverán a realizarse en el Teatro Municipal, posicionando a Necochea como centro del debate educativo regional.

Necochea se presentó como destino ante agencias de viajes de todo el país

En paralelo a la agenda educativa, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo del municipio participó del ciclo de charlas “Revalidando Destinos”, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Allí se presentó el destino Necochea ante más de 30 agencias de viajes de distintos puntos de la Argentina.

La exposición formó parte del nuevo paradigma de promoción turística que impulsa la actual gestión municipal, basado en el análisis de comportamientos, gustos y preferencias de los visitantes potenciales. Durante el encuentro digital estuvieron presentes agencias provenientes de Mar del Plata, Santa Teresita, Paraná, C.A.B.A., Chaco, San Juan, Bariloche, Luján, Venado Tuerto y tres operadoras de Córdoba.

También participaron referentes de FAEVYT, entre ellos Gabriel Fojo, Matías Gonzalez Galli y Sofía Hernando. La jornada incluyó presentaciones de la directora de Turismo de Necochea, Claudia Pastrello; del presidente de la Asociación de Viajes Educativos Río Quequén, Pablo Etchegaray; y de los licenciados Ezequiel Caruso y Cristian Escudero, representantes del Partido de la Costa.

Este espacio de difusión turística se suma al acuerdo firmado en septiembre por el intendente Arturo Rojas con la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVyT) de Mar del Plata y Sudeste de la provincia. El convenio fue rubricado en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo con la participación del secretario Matías Sierra, el presidente de la institución marplatense, Matías González Gallis, y prestadores privados locales.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar alianzas estratégicas, promover el trabajo conjunto entre la región y posicionar a Necochea como destino turístico competitivo frente a agencias y operadores del país.