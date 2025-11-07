Los festejos por los 144 años de Necochea dejarán inaugurada la temporada de verano.

Los festejos por los 144 años de Necochea dejarán inaugurada la temporada de verano.

El municipio de Necochea confirmó que los festejos por los 144 años de la ciudad, que habían sido suspendidos por mal tiempo en octubre, finalmente se realizarán durante el fin de semana largo de noviembre. Las celebraciones, según se informó, coincidirán con el desarrollo de Sabor de Verano, una propuesta impulsada por el área de Turismo. La combinación de ambos eventos marcará también la apertura oficial de la temporada 2025/2026.

A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades recreativas para la niñez y stands de emprendedores. Desde la organización anticiparon que el objetivo es que la comunidad pueda disfrutar del festejo aniversario en un marco de atractivos que convoquen a vecinos y visitantes.

Escenarios y actividades en distintos puntos de la ciudad

La celebración está prevista para el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. Las locaciones elegidas abarcarán distintos espacios: el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo, el Anfiteatro Pedro Arozarena y la avenida 10, donde se desarrollará la Peña Folclórica con la participación de agrupaciones locales.

En este marco, el sábado por la tarde también se realizará la presentación del Festival Infantil 2026, un acto programado a partir de las 18:00 en el Anfiteatro.

Una programación musical con artistas populares

Como ocurre habitualmente en los aniversarios de Necochea, el cronograma contará con la presencia de artistas de trayectoria nacional y grupos con vínculo local. El secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra, confirmó que “el sábado, a partir de las 21, la cantante cumbiera Rocío Quiroz, se presentará en el escenario principal”.

Además, el funcionario sumó detalles sobre la jornada siguiente: “En tanto que el domingo, desde las 21:30, actuarán ‘Los Chaza’, un grupo folklórico que ya nos visitó en el 3er. encuentro regional de peñas y que tuvo gran repercusión”.

La propuesta artística se completará con la participación de La Rutera, Los Nietos de Magoya, Transnochados y Agustín Funes. También se anunció una actividad vinculada al astroturismo, con la presentación de Freddie en las Estrellas y la instalación de un telescopio gigante para observar el cielo necochense.

El adelanto de temporada y la mirada del sector turístico

Sierra explicó además que la decisión de adelantar el inicio de la temporada de diciembre a noviembre responde a una solicitud realizada por los prestadores turísticos. “Se dio la oportunidad con este fin de semana largo de cuatro días, que nos permite celebrar, si el clima acompaña, tanto el inicio de la temporada como el aniversario de la ciudad”, señaló.

Emprendedores y propuestas familiares para completar la agenda

En paralelo a la programación musical, el evento contará con la participación de emprendedores y productores locales, cerveceros artesanales, una exposición de autos clásicos y diversas propuestas recreativas destinadas a toda la familia. Con esta variedad de opciones, el municipio busca consolidar un festejo que reúna actividades culturales, turísticas y de esparcimiento en un mismo fin de semana largo.