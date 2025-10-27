El Municipio de Necochea se prepara para una semana de importantes actividades institucionales y culturales. Por un lado, la Municipalidad presentará oficialmente el Plan de Acción del programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), impulsado por UNICEF Argentina, y por otro, confirmó los detalles de los festejos por el 144° aniversario de la ciudad, que se realizarán junto a la inauguración de la temporada de verano 2025/2026.

El intendente Arturo Rojas invita a la comunidad y a los medios de comunicación a participar de la presentación oficial del Plan de Acción MUNA, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre a las 12 horas en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, ubicada en Avenida 2 y 87.

Este encuentro marcará un paso clave en el trabajo articulado entre el municipio, la provincia y UNICEF, con el propósito de fortalecer las políticas públicas locales destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Plan de Acción MUNA se basa en un diagnóstico participativo elaborado por la Unidad Ejecutora Local, conformada por distintas secretarías municipales, y propone una hoja de ruta con objetivos y acciones concretas orientadas a la planificación, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque en infancia y adolescencia.

Del evento participarán autoridades locales, provinciales y representantes de UNICEF Argentina, junto con integrantes del Grupo Pharos y organizaciones que acompañan el desarrollo del programa.



Celebraciones por el aniversario y la temporada de verano

En paralelo, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo —a cargo de Matías Sierra— dio a conocer los detalles de lo que será un fin de semana de festejos en el Parque Miguel Lillo, entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, en coincidencia con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Sierra explicó que la propuesta unificará las celebraciones postergadas del 144° aniversario de Necochea con la inauguración de la temporada de verano 2025/2026, destacando que el objetivo también es adelantar el inicio de la temporada: “La intención es poder adelantar el inicio de diciembre a noviembre, tal como nos venían solicitando algunos prestadores, y se dio en particular este fin de semana largo con cuatro días que nos permite celebrar, si el clima nos acompaña, tanto el inicio de la temporada como el aniversario postergado”.

El funcionario confirmó que se presentarán los mismos artistas previstos originalmente para el aniversario: Rocío Quiroz actuará el sábado y Los Chaza el domingo, junto con artistas locales. “Los festejos serán puntualmente el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre”, indicó.

Además, Sierra adelantó que durante esos días se realizará en el Anfiteatro del Parque Miguel Lillo la presentación del Festival Infantil, que se desarrollará en febrero. “Durante los tres días, en el Anfiteatro estará toda la parte infantil, pero todo lo que tenga que ver con los artistas principales se armará en el escenario del Jardín Francés”, precisó.

La propuesta incluirá también la participación de emprendedores, productores locales, cerveceros y actividades para los chicos, consolidando una agenda familiar y cultural que promete convocar a vecinos y turistas. “Si el clima nos acompaña, tendremos un fin de semana lindo para la ciudad”, destacó Sierra, quien cerró con un mensaje de confianza: “Estoy con optimismo, más allá del contexto complicado, sabemos que tenemos todo para afrontar una buena temporada”.