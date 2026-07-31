Saladillo sumó nuevos cajeros automáticos e incorporó una motoniveladora

En el marco de las celebraciones por el 163° aniversario de Saladillo, el municipio puso en funcionamiento nuevos cajeros automáticos junto al Banco Provincia, en una actividad encabezada por el intendente José Luis Salomón y el presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

Con la incorporación de las nuevas terminales, el distrito pasó a contar con nueve cajeros automáticos y 12 agencias de Provincia NET, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros y facilitar las operaciones de vecinos y vecinas.

Como informamos en Grupolaprovincia.com, el municipio había anunciado una amplia agenda de actividades, inauguraciones y propuestas para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, marco en el que ahora se concretó esta mejora en materia de servicios.

Durante la jornada también se presentó una motoniveladora adquirida mediante financiamiento del Banco Provincia y Provincia Leasing.

Según se informó, la nueva maquinaria permitirá optimizar las tareas de mantenimiento tanto en el área urbana como en la red vial rural, fortaleciendo la capacidad operativa del municipio y mejorando los servicios destinados a la comunidad.