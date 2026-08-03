La Costa fortalece su red de salud con un nuevo centro en Mar del Tuyú

El centro se construye en la intersección de las calles 68 y 7 y permitirá acercar prestaciones médicas, sociales y de prevención a los barrios de Mar del Tuyú.
Municipales03 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La Municipalidad del Partido de La Costa continúa avanzando con la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del Tuyú, ubicado en la intersección de las calles 68 y 7.

La unidad permitirá ampliar la red de atención del sistema público municipal y acercar prestaciones médicas y sociales a los vecinos de distintos barrios.

El proyecto apunta a descentralizar la atención sanitaria y fortalecer el acceso de la comunidad a los servicios de salud.

Avanza la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del TuyúAvanza la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del Tuyú 3Avanza la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del Tuyú 2

Una nueva unidad para Mar del Tuyú

El nuevo CAPS se incorporará al sistema público de salud de La Costa, integrado también por los hospitales de cabecera y las unidades sanitarias.

La obra busca generar un nuevo punto de atención territorial que permita responder a las necesidades de la comunidad sin que todos los pacientes deban trasladarse hacia los establecimientos de mayor complejidad.

De esta manera, el Municipio pretende reforzar la presencia del sistema sanitario en los barrios y facilitar el acceso a consultas, acompañamiento y acciones preventivas.

Sigue adelante la obra de la nueva Escuela Primaria N°17 en Costa Chica 2La Costa: Juan de Jesús recorrió la obra de la Escuela Primaria N°17

Atención médica, social y comunitaria

Los Centros de Atención Primaria de la Salud del Partido de La Costa brindan servicios que exceden la consulta médica tradicional.

Además de clínica médica y distintas especialidades, ofrecen atención en salud mental y acompañamiento de trabajadoras sociales.

En estos espacios también se desarrollan propuestas de merienda y apoyo escolar para las familias de los barrios.

Prevención a través de “Cuidar la Vida”

Los CAPS participan de acciones preventivas enmarcadas en la iniciativa municipal “Cuidar la Vida”.

A través de este programa se promueven tareas de prevención, concientización y acompañamiento comunitario.

La incorporación del nuevo centro de Mar del Tuyú permitirá ampliar el alcance de estas políticas y fortalecer el trabajo territorial del sistema de salud.

La red de CAPS del Partido de La Costa

Los Centros de Atención Primaria se encuentran distribuidos en distintas localidades del distrito.

San Clemente

  • Centro Comunitario San Martín, en calle 54 esquina 39.
  • Centro Comunitario Juan XXIII, en calle 10 y avenida I.
  • Centro Comunitario El Tala, en avenida Talas del Tuyú y 76.

Las Toninas

  • Centro Cultural Las Toninas, en avenida 7 entre 36 y 38.

Santa Teresita

  • Sociedad de Fomento Las Quintas, en calle 16 entre 45 y 46.
  • Centro Comunitario Parque Golf, en calles 124 y 103.

Costa Azul

  • Centro Comunitario Costa Azul, en Moreno y Catamarca.

San Bernardo

  • Centro Comunitario San Bernardo, en Falkner entre Madariaga y Jujuy.

Mar de Ajó

  • Centro Comunitario Mar de Ajó Norte, en Sarmiento y Santiago del Estero.
  • Centro Comunitario Eva Perón, en Cramer y Pueyrredón.
  • Centro Comunitario Villa Clelia, en Güiraldes N.º 499.

Nueva Atlantis

  • Centro Comunitario Nueva Atlantis, en Roldán y Olmos.

Una red sanitaria más cercana

Con la construcción del nuevo CAPS de Mar del Tuyú, el Municipio busca seguir ampliando la atención primaria y consolidar una red sanitaria más cercana a los vecinos.

El centro permitirá descentralizar prestaciones, fortalecer la prevención y sumar servicios médicos y sociales en una zona estratégica de la localidad.

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