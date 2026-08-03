Recoulat gestionó la recuperación de beneficio tarifario

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, elevó un pedido formal para que se restablezca el beneficio tarifario que históricamente tenían los vecinos de Beruti en la estación de peaje de la Ruta Nacional N.º 5.

La presentación también solicita que se evalúe el reintegro de los importes abonados desde que dejó de aplicarse el régimen diferencial, tras el cambio de concesionaria.

La nota fue firmada por Recoulat y el delegado municipal de Beruti, Matías Parras, quienes además pidieron una audiencia con las nuevas autoridades para analizar la situación y encontrar una solución que contemple las particularidades de la localidad.

Un beneficio que alcanzaba a más de 300 vehículos

Hasta el cambio de concesión, los residentes de Beruti contaban con un régimen especial que les permitía pagar el 20% de la tarifa nominal correspondiente a los vehículos de categoría 1.

El beneficio alcanzaba a más de 300 vehículos y representaba una reducción significativa para quienes deben atravesar habitualmente la estación de peaje.

Con la eliminación de ese esquema, los vecinos comenzaron a pagar la tarifa completa, lo que generó un aumento considerable en el costo de sus traslados cotidianos.

El reclamo formal del Municipio

Recoulat ya había realizado gestiones durante el último mes ante las autoridades de la nueva concesionaria de la Ruta Nacional N.º 5.

Ahora, el reclamo quedó formalizado mediante una nota en la que se solicita la restitución del régimen diferencial y la devolución de los montos pagados durante el período en que no estuvo vigente.

Las tratativas se encuentran avanzadas y desde el Municipio esperan mantener nuevas conversaciones telefónicas con las autoridades en las próximas horas.

El impacto sobre derechos y servicios esenciales

En la presentación, el gobierno municipal advirtió que la eliminación del beneficio afecta directamente a la comunidad de Beruti.

Según plantearon Recoulat y Parras, el aumento del costo del peaje puede convertirse en una barrera para acceder a servicios y derechos fundamentales.

Entre ellos mencionaron la salud, la educación, el trabajo y otros trámites o actividades esenciales que requieren el traslado hacia distintos puntos del distrito o de la región.

Pedido de reintegro por el último mes

Además de reclamar que vuelva a aplicarse la tarifa diferencial, el Municipio solicitó que se analice la devolución de los importes abonados de más durante el último mes.

La intención es que los usuarios alcanzados por el beneficio histórico puedan recuperar la diferencia entre la tarifa completa y el 20% que pagaban anteriormente.

Desde la gestión local remarcaron que la situación comenzó a partir del cambio de concesionaria y que los vecinos no deberían asumir las consecuencias económicas de esa modificación.

Una audiencia para buscar una solución

La nota también incluye un pedido de reunión con las autoridades responsables de la nueva concesión.

El objetivo es analizar el caso de Beruti, explicar las características de la localidad y avanzar hacia una solución que garantice condiciones equitativas.

El Municipio expresó su voluntad de trabajar con los organismos competentes para evitar que el peaje afecte la movilidad cotidiana de los vecinos.

Un planteo sostenido por la comunidad

El reclamo por la tarifa diferencial no comenzó con el reciente cambio de concesión.

Recoulat y otros funcionarios del equipo municipal ya habían participado de la audiencia pública previa a la adjudicación de la ruta, donde presentaron los planteos históricos de la comunidad de Beruti.

Con la nueva nota, el Municipio busca que esos antecedentes sean considerados y que el régimen vuelva a aplicarse para los más de 300 vehículos que estaban alcanzados.