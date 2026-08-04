El Municipio de San Isidro incorporó 24 nuevos agentes de tránsito y alcanzó un cuerpo de 120 trabajadores destinados a fortalecer los controles en la vía pública, mejorar el ordenamiento urbano y reforzar la seguridad vial en todo el distrito.

En paralelo, comenzó la renovación integral del natatorio del Campo de Deportes N° 5, ubicado en Perito Moreno 2500, Villa Adelina. El proyecto contempla una nueva cubierta sobre las piscinas, vestuarios renovados, climatización, mejoras de accesibilidad y una puesta en valor completa del complejo.

San Isidro ya cuenta con 120 agentes de tránsito

Los 24 nuevos agentes completaron un proceso de selección y una capacitación intensiva de aproximadamente un mes, que combinó contenidos teóricos con ejercicios prácticos orientados al trabajo cotidiano en la vía pública.

Durante la formación se abordaron el rol del agente como funcionario público, la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial y la actuación como primer respondiente ante situaciones de emergencia.

También se realizaron simulacros, prácticas de controles vehiculares y capacitaciones sobre procedimientos administrativos, entre ellos el labrado de actas de infracción.

Más de 200 postulantes participaron del proceso

Alrededor de 200 personas se presentaron a la convocatoria y atravesaron una evaluación psicotécnica y entrevistas individuales como parte de la instancia de selección.

Finalmente, 27 aspirantes comenzaron la capacitación y 24 lograron aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas.

El nuevo grupo está compuesto por 14 mujeres y 10 hombres, que pasarán a reforzar el trabajo que ya realiza el cuerpo municipal.

Dos bases operativas y cobertura durante toda la semana

Los agentes se distribuirán en dos bases operativas: una ubicada en Boulogne y otra en la localidad de San Isidro.

Trabajarán en distintos turnos durante los siete días de la semana y tendrán cobertura en todas las localidades del partido.

La incorporación permitirá ampliar la presencia municipal en la calle, reforzar los controles habituales y sumar personal a los operativos vinculados con el estacionamiento medido y el ordenamiento del espacio público.

Las tareas que realizan los agentes

Entre sus principales funciones se encuentran los controles viales, que incluyen la verificación de licencias, documentación de los vehículos y el cumplimiento de normas como el uso del cinturón de seguridad.

También intervienen en los cortes y desvíos generados por el Plan de Reparación de Calles y Veredas y el Plan Integral de Arbolado.

A partir de las denuncias realizadas por los vecinos, el equipo participa además del traslado de vehículos abandonados.

Los agentes supervisan las zonas de estacionamiento medido para promover la rotación en sectores de alta circulación y brindan apoyo logístico en eventos masivos para garantizar el orden y la seguridad.

Comenzó la transformación del natatorio del Campo 5

En materia de infraestructura deportiva, el Municipio puso en marcha la renovación integral del natatorio del Campo de Deportes N° 5.

La intervención modernizará las instalaciones y busca ofrecer un espacio más seguro, accesible y confortable para quienes desarrollan allí actividades deportivas durante todo el año.

Uno de los primeros cambios será la construcción de un nuevo acceso, que contará con un sector de recepción y control de ingreso para ordenar la circulación y reforzar la seguridad.

Desde ese punto se podrá acceder tanto a las piscinas como a los nuevos vestuarios.

Nuevos vestuarios y una cubierta de 1.000 metros cuadrados

El proyecto incluye la construcción de vestuarios de 180 metros cuadrados, equipados con sanitarios, duchas, espacios para guardar mochilas y conexión directa con las piscinas.

También se instalará una cubierta unificada de 1.000 metros cuadrados para proteger ambos natatorios.

La estructura permitirá mejorar las condiciones de uso del complejo y complementará el nuevo sistema de climatización e iluminación previsto en la obra.

Con estas mejoras, las piscinas podrán utilizarse durante todo el año.

Reparación completa de las piscinas

Las dos piletas serán reparadas de manera integral.

Los trabajos incluirán el sellado de fisuras, la restauración del hormigón, la aplicación de una nueva pintura de terminación y la demarcación reglamentaria.

Además, se colocarán nuevas escaleras y un ascensor hidráulico para facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Esta incorporación permitirá fortalecer la accesibilidad y garantizar que más vecinos puedan utilizar las instalaciones.

Renovación de la sala de máquinas

La obra también alcanzará a la sala de máquinas ubicada en la parte posterior del predio.

Allí se pondrán nuevamente en funcionamiento los equipos existentes de filtrado y bombeo.

Además, se instalarán nuevas calderas que funcionarán de manera alternada para optimizar el rendimiento y asegurar el correcto funcionamiento del natatorio.

Seguridad vial e infraestructura deportiva

Con la incorporación de los nuevos agentes, San Isidro busca ampliar la capacidad de fiscalización y mejorar la organización del tránsito en todo el distrito.

Al mismo tiempo, la renovación del Campo de Deportes N° 5 apunta a recuperar un espacio utilizado por numerosos vecinos y adaptarlo para que funcione en mejores condiciones durante los doce meses del año.