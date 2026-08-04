Gray cuestionó los nuevos aumentos de luz y gas anunciados por el Gobierno nacional

El Gobierno nacional informó los nuevos aumentos que impactarán en las boletas de luz y gas correspondientes a agosto. Según lo comunicado, el incremento promedio será del 2,99% para el gas a nivel nacional y del 1,8% para la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde prestan servicio las distribuidoras Edenor y Edesur.

Gray

Tras el anuncio, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresó su rechazo a las subas a través de sus redes sociales y advirtió sobre el impacto que tendrán en la economía de los hogares.

"Un nuevo golpe al bolsillo de las familias bonaerenses. El Gobierno nacional vuelve a aumentar la luz, el gas y el transporte público", manifestó el jefe comunal.

Gray también señaló que, de acuerdo con un estudio de UBA-Conicet, un hogar del AMBA ya destina el 15% de sus ingresos al pago de servicios básicos. En ese marco, sostuvo: "No se puede seguir ajustando siempre sobre los mismos".

Por último, el intendente afirmó que desde el municipio continúan acompañando a los vecinos y reclamó un esquema tarifario diferente. "Acompañamos a cada familia y seguimos exigiendo tarifas fijadas con criterio social y productivo. Necesitamos medidas que defiendan a la producción, al comercio y a quienes trabajan todos los días", concluyó.