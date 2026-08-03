Caso $LIBRA: damnificados preparan una demanda civil millonaria contra Milei

Un grupo de inversores avanza con una presentación por daños y perjuicios contra el Presidente y otros involucrados en el lanzamiento del criptoactivo. El reclamo se impulsa después de que fracasara la instancia de mediación obligatoria.
Argentina03 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Davis Milei

Un grupo de damnificados por el colapso de la criptomoneda $LIBRA prepara una demanda civil millonaria por daños y perjuicios contra el presidente Javier Milei y otros involucrados en la promoción y el lanzamiento del activo digital.

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La presentación será impulsada por inversores argentinos y extranjeros que aseguran haber sufrido pérdidas económicas después de comprar el token promocionado por Milei desde sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.

La demanda civil constituye un expediente diferente de la investigación penal que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. En este caso, el objetivo de los damnificados será obtener una reparación económica por el dinero perdido durante la operatoria.

La acción se dirige contra Milei y también alcanzaría a su hermana Karina Milei, Manuel Adorni y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes habían sido convocados previamente a una audiencia de mediación.

El reclamo económico de los inversores

Los representantes de los damnificados estimaron inicialmente un daño directo cercano a los 4,5 millones de dólares. El monto definitivo de la demanda podría modificarse a partir de la documentación aportada por cada uno de los inversores y de los intereses reclamados.

$Libra

La presentación incluirá comprobantes de compra, movimientos de billeteras virtuales y registros de las operaciones realizadas antes y después del desplome del valor de $LIBRA.

Los demandantes sostienen que la promoción realizada por Milei generó una apariencia de respaldo institucional que influyó en la decisión de comprar el activo. Esa responsabilidad deberá ser evaluada por la Justicia civil y forma parte de la postura de los reclamantes, no de una resolución judicial firme.

El criptoactivo registró un aumento acelerado de su cotización después de la publicación presidencial y luego sufrió una fuerte caída. La operatoria provocó pérdidas entre quienes ingresaron cuando el precio ya se encontraba en niveles elevados.

Una mediación que terminó sin acuerdo

Antes de iniciar una demanda por daños y perjuicios, los damnificados impulsaron una mediación prejudicial obligatoria. La audiencia había sido convocada para mayo de 2025 mediante una plataforma virtual.

Milei y Karina Milei no participaron de esa instancia ni enviaron representantes legales. La ausencia de un acuerdo dejó habilitada la posibilidad de presentar la demanda civil ante la Justicia.

La citación también había sido cursada a Adorni, Novelli, Terrones Godoy y Morales. Los inversores consideran que los convocados tuvieron distintos niveles de intervención en los contactos, encuentros y gestiones que precedieron al lanzamiento del activo.

La demanda deberá establecer qué grado de responsabilidad civil atribuye a cada una de las personas señaladas y cuál es la relación entre sus conductas y las pérdidas reclamadas.

La causa penal continúa en Comodoro Py

El reclamo patrimonial avanzará en paralelo con la investigación penal del caso $LIBRA, en la que se analiza si existieron delitos vinculados con la promoción y el lanzamiento de la criptomoneda.

El expediente penal está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y cuenta con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. La investigación incluye el análisis de dispositivos electrónicos, comunicaciones, movimientos financieros y billeteras digitales.

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Durante julio, Martínez de Giorgi resolvió apartar a varios damnificados que intervenían como querellantes, tras un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los afectados apelaron y la decisión quedó bajo revisión de la Cámara Federal.

Ese conflicto procesal no impide que los inversores impulsen una demanda civil, ya que ambos expedientes persiguen objetivos distintos. Mientras la causa penal busca establecer si se cometieron delitos y determinar eventuales responsabilidades, el reclamo civil apunta a obtener una indemnización por los daños económicos denunciados.

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Los damnificados también solicitaron en el expediente penal que Milei y otros involucrados sean convocados a declaración indagatoria. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que haya determinado la responsabilidad penal o civil de las personas señaladas.

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