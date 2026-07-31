Agosto comenzará con una nueva serie de aumentos que impactará sobre distintos gastos de los hogares. El transporte público, los peajes, las tarifas de electricidad, gas y agua, las cuotas de la medicina prepaga y determinados contratos de alquiler se actualizarán desde los primeros días del mes.

Los incrementos no serán uniformes. Mientras que varios servicios tendrán ajustes cercanos al 2% o al 4%, los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires registrarán una suba aproximada del 11,63%.

La nueva ronda de aumentos se aplicará en un escenario en el que los gastos regulados continúan presionando sobre los presupuestos familiares, especialmente en los hogares que combinan transporte diario, alquiler y servicios públicos.

Los colectivos subirán 3,9% en el AMBA

Los boletos de los colectivos que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires aumentarán 3,9% desde el 1° de agosto.

La actualización se calcula a partir de la inflación de junio, que fue del 1,9%, más dos puntos porcentuales adicionales destinados a compensar los costos operativos de las empresas.

En las líneas provinciales, el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada pasará a costar $1.105,48. En los colectivos de jurisdicción porteña, la tarifa inicial será de $853,01.

El boleto de tren tendrá un salto superior al 11%

El incremento más pronunciado dentro del transporte público alcanzará a los trenes metropolitanos, cuyos pasajes subirán alrededor del 11,63%.

Con una tarjeta SUBE nominada, la primera sección costará $480, la segunda llegará a $624 y la tercera se ubicará en $768. El boleto abonado en efectivo pasará a $1.600.

El subte porteño también se actualizará. La tarifa básica pasará de $1.621 a $1.685,26, aunque continuarán las bonificaciones para quienes realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales.

Cuánto costarán los peajes porteños

Los peajes de las autopistas administradas por la Ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,9%.

En la Autopista Alberti, los automóviles pagarán $1.488,91 fuera de las horas de mayor tránsito y $1.880,43 en horario pico.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa básica para vehículos particulares quedará en $4.701,49 y llegará a $6.662,77 durante la franja de mayor congestión.

Para la Autopista Illia y los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los vehículos de dos ejes abonarán $1.958,75 en horario normal y $2.769,96 en hora pico.

Luz y gas: los nuevos cuadros tarifarios

El Gobierno oficializó nuevos cuadros tarifarios para la electricidad y el gas natural en el AMBA, que comenzarán a regir el 1° de agosto.

Los usuarios de Edenor tendrán un incremento promedio del 1,78% en el componente de distribución, mientras que los clientes de Edesur afrontarán una suba del 1,71%.

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados continuará vigente, por lo que el impacto final dependerá de la condición de cada usuario, su consumo y la asistencia estatal que reciba. Los nuevos valores alcanzan a hogares con y sin subsidios, entidades de bien público, clubes y usuarios generadores.

También se aprobaron los cuadros correspondientes a Metrogas y Naturgy BAN. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas, la categoría R1 tendrá un cargo fijo de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires.

Los cargos variables serán de $155,74 y $157,32 por metro cúbico, respectivamente. Para Naturgy BAN, el cargo fijo de la categoría inicial partirá de $4.350,12 y el variable será de $208,66 por metro cúbico.

Las boletas deberán exponer de manera diferenciada el Precio Anual Uniforme del gas y las bonificaciones que correspondan por el régimen de subsidios.

El agua aumentará 3%

Los usuarios de AySA en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua.

La actualización corresponde al límite mensual fijado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que permanecerá vigente hasta septiembre. A su vez, continuará el descuento del 15% para usuarios residenciales y de terrenos baldíos ubicados en zonas tarifarias bajas.

Prepagas: subas de hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos diferentes según la compañía y el tipo de plan.

Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud y el Hospital Italiano tendrán incrementos cercanos al 2%. Galeno aplicará una actualización del 2,6% y Omint llevará la suba al 2,9%.

Los porcentajes pueden variar entre afiliados debido a las características del plan contratado, la edad, la región y la existencia o no de copagos.

Los alquileres con ajuste trimestral subirán 6,6%

Los contratos de alquiler que se actualicen trimestralmente mediante el Índice de Precios al Consumidor tendrán un aumento acumulado del 6,6% en agosto.

Un alquiler mensual de $700.000 pasará a costar $746.200. En el caso de una vivienda cuyo valor actual sea de $900.000, el nuevo monto llegará a $959.400.

El porcentaje no se aplica automáticamente a todos los inquilinos, ya que depende de la cláusula de actualización, el índice y la periodicidad acordados en cada contrato.

De esta manera, agosto volverá a concentrar ajustes en varios de los principales gastos mensuales. El impacto será diferente según el lugar de residencia y los servicios utilizados, pero los incrementos en transporte, alquileres y tarifas volverán a condicionar el presupuesto de los hogares.