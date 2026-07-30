Colegios privados: el aumento de cuotas deja abierto el reclamo por un retroactivo

Colegios privados.

La autorización de dos nuevos tramos para los colegios privados bonaerenses con aporte estatal alivió una parte del calendario inmediato, pero dejó abierta una discusión más pesada.

La Dirección General de Cultura y Educación habilitó una suba del 5,5% en agosto y otra del 2,5% en septiembre —un 8,1% acumulado—, mientras la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) reclama un retroactivo antes de fin de año por los meses en los que, según sostiene, debió afrontar aumentos salariales sin poder trasladarlos a las cuotas.

La medida comprende todos los niveles y modalidades de los establecimientos alcanzados. El sistema privado bonaerense reúne a más de 1,3 millones de alumnos. El planteo no discute solamente cuánto pagarán las familias desde agosto: también pone sobre la mesa el endeudamiento de instituciones, el avance de la morosidad, la caída de la matrícula y un desfase que los representantes de las escuelas calculan en torno al 30%.

Los nuevos topes

Los valores varían según el nivel y el porcentaje de subvención estatal, que va del 100% al 40%. En agosto, Inicial y Primaria tendrán aranceles máximos de entre $37.150 y $167.990; Secundaria, de $40.960 a $218.290; las secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte, de $47.220 a $249.820; y Superior, de $53.520 a $213.220.

Cuánto se pagará en agosto.

En septiembre, los rangos pasarán a $38.070-$172.180 para Inicial y Primaria; $41.980-$223.740 para Secundaria; $48.400-$256.060 para técnicas, agrarias y artísticas; y $54.850-$218.550 para Superior. Se trata exclusivamente del arancel mensual de enseñanza curricular para establecimientos que cobran diez cuotas: el monto final puede incluir otros conceptos propios de cada institución.

Las escuelas deberán informar a las familias su porcentaje de aporte estatal y comunicar a las autoridades los importes definitivos. La actualización anterior había sido del 3,5% en mayo. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, agosto llegará sin modificaciones después del incremento del 6% aplicado en julio.

El retroactivo que pide el sector

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que los salarios representan aproximadamente el 80% de la estructura arancelaria y sostuvo que la recomposición docente bonaerense acumuló un 26,6%, frente a un IPC cercano al 17% hasta junio. Según su relato, entre diciembre y abril no hubo autorización para actualizar cuotas, aunque las instituciones debieron pagar los incrementos de haberes y su impacto sobre el aguinaldo.

“Muchas escuelas tuvieron que endeudarse, pidiendo préstamos para pagar sueldos y aguinaldos”, afirmó. El dirigente aseguró que los aranceles se encuentran “un 30 por ciento por debajo de lo que es una cuota” y ubicó la morosidad promedio en alrededor del 11%, con situaciones diferentes según cada comunidad educativa.

Perpetuo Lentijo, directivo de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra), también consideró insuficiente la actualización frente a las subas de luz, gas, agua y tasas municipales. “La cuota del 100 por ciento de subsidio estatal no cubre los costos de los colegios”, advirtió.

Menos alumnos y otro conflicto abierto

La preocupación por la matrícula tiene respaldo en el informe sobre natalidad elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento bonaerense. Los nacimientos en la Provincia pasaron de un promedio anual de 290.000 entre 2010 y 2015 a unos 150.000 en 2024. El documento proyecta que la población de 3 a 17 años caerá 8% hacia 2027 y 18% hacia 2030: serían 310.000 y 720.000 personas menos, respectivamente, respecto de 2024.

Entre 2018 y 2025, la población de tres años disminuyó en todos los distritos, con bajas de entre 6% y 53% y un promedio provincial del 38%.

Informe oficial “Descenso de la natalidad en la provincia de Buenos Aires”.

La intensidad cambia según el territorio y los desplazamientos de familias hacia el segundo y tercer cordón del conurbano y localidades de la Costa. Zurita señaló que desde la pandemia se inscribieron 400.000 alumnos menos en el sistema y estimó que en 2030 ingresarían a primer grado la mitad de los chicos que lo hicieron este año.

Al cuadro económico y demográfico se suma la disputa por el artículo 59 del Presupuesto bonaerense 2026, que dispone el pase al IPS de los aportes de docentes extraprogramáticos, administrativos, auxiliares y no docentes.

AIEPA pidió su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial y estimó que podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores; el Gobierno nacional también acudió a la Corte Suprema, mientras SADOP, conducido por Adriana Donzelli, respaldó el cambio. Hasta que exista una definición, las instituciones continúan aportando donde lo hacían.

El expediente convive con el reclamo del gobernador Axel Kicillof al Gobierno del presidente Javier Milei por más de $2,3 billones que, según la Provincia, la ANSES adeuda al IPS.

AIEPA propuso distribuir el retroactivo en los últimos tres meses del año para amortiguar el golpe sobre las familias. “A la fecha no tenemos ningún compromiso de poder recuperarlo, estamos en conversaciones”, reconoció Zurita, y anticipó: “Vamos a seguir insistiendo por el retroactivo”.