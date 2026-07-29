Los repartidores que trabajan para aplicaciones de delivery necesitan completar 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, según un informe que traduce el costo de vida en cantidad de entregas.

El cálculo surge del índice APP, elaborado por la Fundación Encuentro para medir el alcance del ingreso promedio que recibe un trabajador por cada viaje realizado en plataformas como Rappi y PedidosYa.

En marzo, la retribución media se ubicó en $3.165,20 por pedido. La cifra representa un promedio entre las dos aplicaciones relevadas y no incluye las propinas que puedan dejar los usuarios.

La actualización del valor pagado por PedidosYa permitió que la cantidad de entregas necesarias para cubrir la canasta familiar se redujera mínimamente frente al cierre de 2025: pasó de 454 pedidos en diciembre a 453 en marzo.

La variación fue de apenas un viaje, pese a que el valor promedio de cada entrega subió desde $3.033 hasta $3.165. El aumento se concentró en PedidosYa, donde la remuneración relevada pasó de $3.659 a $3.924, mientras que en Rappi permaneció sin modificaciones.

Cuántos pedidos se necesitan para llegar al salario mínimo

El informe calculó que un repartidor debe completar 111 entregas para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil. En diciembre de 2025 eran necesarias 110, por lo que la exigencia aumentó un pedido durante el primer trimestre.

Para llegar al ingreso promedio individual de la Argentina se requieren 320 viajes, mientras que sostener un hogar unipersonal, sin contemplar el alquiler, demanda 147 entregas mensuales.

La cantidad de pedidos varía de acuerdo con cada necesidad:

453 para cubrir la canasta total de una familia de cuatro integrantes.

320 para alcanzar el ingreso promedio individual.

147 para sostener un hogar individual sin alquiler.

111 para igualar el salario mínimo.

67 para cubrir únicamente la alimentación de una persona.

13 para pagar el Monotributo categoría A.

2 para llenar el tanque de combustible de una moto.

Los datos muestran que el esfuerzo requerido aumentó en la mayoría de los rubros. La canasta individual pasó de representar 140 pedidos en diciembre a 147 en marzo, mientras que la alimentación básica subió de 63 a 67 entregas.

El alquiler equivale a 250 entregas

La vivienda constituye otro de los principales gastos para quienes dependen del trabajo en las plataformas.

De acuerdo con el relevamiento, pagar un alquiler promedio requiere el ingreso obtenido por 250 pedidos. La cifra aumentó frente a los 244 necesarios en diciembre de 2025.

En el caso de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, el esfuerzo pasó de 167 a 177 viajes en tres meses.

El informe también estimó que la canasta de crianza de un niño promedio equivale a 175 entregas, mientras que la correspondiente a un bebé representa 156 pedidos.

Estas cifras no implican necesariamente que todos los repartidores completen esa cantidad de operaciones ni que puedan destinar la totalidad de lo cobrado a esos gastos. El índice busca expresar cuántos viajes equivalen nominalmente a cada umbral económico.

Una medición que no contempla los gastos del trabajo

El indicador utiliza el ingreso bruto por pedido y no descuenta los costos que debe afrontar el trabajador para desarrollar la actividad.

Entre ellos se encuentran el combustible, el mantenimiento de la moto o bicicleta, la reparación del vehículo, el teléfono celular, la conexión a internet, el Monotributo y otros gastos operativos.

Tampoco incorpora las propinas, debido a que se trata de un ingreso variable que depende de cada usuario y no forma parte de la remuneración garantizada por las aplicaciones.

La Fundación Encuentro explicó que la evolución del índice está determinada por dos movimientos opuestos. Por un lado, el aumento del costo de vida obliga a realizar más entregas para alcanzar los mismos niveles de consumo. Por otro, las actualizaciones del valor pagado por cada viaje pueden compensar parcialmente ese deterioro.

Durante el primer trimestre, la mejora registrada en PedidosYa evitó un aumento mayor del índice promedio. En Rappi, en cambio, la falta de actualización provocó que la suba de las canastas se tradujera directamente en una mayor cantidad de pedidos necesarios.

El relevamiento refleja así una tensión central del trabajo en plataformas: aunque las aplicaciones se consolidaron como una alternativa de ingresos ante la pérdida del empleo registrado, alcanzar los principales umbrales económicos exige completar cientos de entregas y afrontar, además, los costos propios de la actividad.