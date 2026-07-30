Radiografía productiva bonaerense: quiénes crecieron y por qué la industria perdió peso

Industria, producción y empleo.

La economía bonaerense cerró 2025 prácticamente en el mismo punto en el que estaba una década atrás. El índice de valor agregado de las cadenas productivas quedó en 100,4, frente a 101,6 en 2016. La mejora del 2,6% registrada durante el último año apenas compensó parte de la caída de 2024 y dejó expuesto un estancamiento atravesado por cambios profundos entre sectores y territorios.

La radiografía surge del informe “Cadenas productivas en los municipios de la provincia de Buenos Aires en la última década”, elaborado por Agustín Lodola y Diego Pitetti para el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El trabajo estudió 63 cadenas que representan el 88% del producto provincial y distribuyó su evolución entre los 135 municipios. El cálculo excluye la administración pública y los alquileres imputados, y utiliza principalmente datos de empleo, producción agropecuaria y estimaciones agrícolas.

Servicios arriba, fábricas atrás

El saldo sectorial muestra cuánto cambió el sostén de la actividad. La cadena de transporte y logística realizó el mayor aporte positivo a la variación del valor agregado entre 2016 y 2025, con 0,50 puntos porcentuales.

Le siguieron trigo, con 0,47; girasol, con 0,38; maíz y comercio, con 0,33 cada uno; salud, con 0,32, y software y servicios informáticos, con 0,31. También avanzaron medicamentos, turismo, ganadería bovina, construcción y producción porcina.

Informe de la UNLP.

Del otro lado, la cadena sojera restó 1,02 puntos porcentuales, más del doble que los bienes de capital, que cedieron 0,47. Entre ambas quedó la lechería, con una incidencia negativa de 0,62 y la mayor contracción porcentual entre las actividades señaladas por el informe. Plásticos, textiles, forestación, automotrices, caucho, siderurgia, cuero y químicos completan una pérdida manufacturera extendida.

La actualización de 2026 profundiza esa señal. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, indicó que la utilización de la capacidad instalada industrial quedó 9,4 puntos porcentuales por debajo de 2023. El INDEC la ubicó en 58,4% durante mayo.

Según el funcionario, todos los bloques salvo refinación de petróleo operaban por debajo de los niveles de aquel año. “La crisis industrial no es un hecho aislado ni fortuito: es la consecuencia del modelo del Gobierno nacional, que destruye nuestro entramado productivo”, afirmó.

La utilización de la capacidad instalada de la industria continúa 9,4 puntos por debajo de 2023.

López también sostuvo que el empleo registrado acumulaba doce meses de caída y cifró en casi 330.000 los puestos perdidos en todo el país desde noviembre de 2023, de los cuales 235.419 correspondían al sector privado.

El interior crece, el Conurbano define

La UNLP agrupó a los municipios según su recorrido. Los 39 “líderes”, que avanzaron durante la década y también en 2025, reúnen apenas el 14,3% del valor agregado. Los 29 “maduros” crecieron en el período largo pero desaceleraron el último año y concentran el 15,8%.

Los 29 “emergentes” rebotaron en 2025 sin revertir su saldo decenal y explican el 17,8%. Los 38 “rezagados”, con resultados inferiores al promedio en ambos tramos, representan el 52,2% de la economía analizada.

Informe de la UNLP.

Las mayores tasas de crecimiento anual aparecieron en distritos pequeños: Pila alcanzó 2,8%; Monte Hermoso, 2,2%; Tordillo y Roque Pérez, 1,9%; Rojas, 1,8%; Saladillo, 1,7%; y San Andrés de Giles y General Arenales, 1,6%. Ganadería bovina y porcina, turismo y maní explican buena parte de esos desempeños. Rojas y Baradero sumaron, además, actividad manufacturera.

Cuando se mide quién aportó más al resultado provincial, el centro se desplaza hacia la segunda corona metropolitana. Malvinas Argentinas encabezó la incidencia con 1,11 puntos porcentuales, seguida por Ezeiza, con 0,87.

También sobresalieron Florencio Varela, con 0,72; Esteban Echeverría, con 0,70; Moreno, con 0,67; Pilar, con 0,65; Tigre, con 0,63; y Almirante Brown y Berazategui, con 0,61 cada uno. En el interior, Rojas aportó 0,49; Saladillo, 0,46; San Andrés de Giles, 0,39; Baradero, 0,34; y Junín, 0,31.

Malvinas, industria y logística

Aunque integra el grupo de municipios maduros —trayectoria decenal favorable y menor avance durante 2025—, Malvinas Argentinas fue el distrito con mayor incidencia positiva sobre la variación bonaerense. Su intendente, Leonardo Nardini, atribuyó el resultado al comercio, los servicios financieros, la industria, la construcción y la logística.

Según detalló el jefe comunal, el distrito cuenta con cerca de 700 establecimientos industriales distribuidos entre el área de promoción El Triángulo, el Parque Industrial de Tortuguitas y otras zonas. Esas firmas generarían unos 37.000 puestos directos e indirectos, equivalentes al 20% de la población económicamente activa local.

“No es solo depósito y logística. También hay metalúrgica, química, plástico, alimentos”, señaló Nardini, antes de concluir: “Es el resultado de laburar en serio, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”.