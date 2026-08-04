Erradican un basural y proyectan mejoras urbanas en Lanús

El Municipio de Lanús inició los trabajos de erradicación de un basural crónico ubicado sobre la calle San Lorenzo, entre la avenida Raúl Alfonsín y Ayacucho, en Lanús Este.

La intervención forma parte de las tareas de recuperación y puesta en valor del espacio público que se llevan adelante en distintos puntos del distrito.

El proyecto contempla una limpieza integral del sitio y la posterior incorporación de nueva infraestructura urbana para mejorar la circulación, la seguridad y las condiciones generales del sector.

Retiro de residuos y preparación del terreno

Durante la primera etapa se realizó el retiro de los residuos y escombros acumulados en el lugar.

Las cuadrillas también llevaron adelante un desmalezado general y el acondicionamiento inicial del predio.

Estas tareas permitirán avanzar con el replanteo y la nivelación del suelo antes de comenzar con las obras previstas para las siguientes etapas.

Nuevas veredas, iluminación y equipamiento urbano

Una vez finalizados los trabajos iniciales, se construirán nuevas veredas para mejorar el tránsito peatonal y facilitar el acceso al sector.

También se repararán los cordones cuneta, los muros existentes y los bordes perimetrales.

El proyecto contempla, además, la incorporación de equipamiento urbano e iluminación, junto con tareas de forestación y parquización.

Más seguridad y mejores accesos

Desde el Municipio explicaron que la intervención busca mejorar la seguridad urbana y ordenar estética y funcionalmente todo el espacio.

Las nuevas veredas permitirán optimizar la circulación de los peatones, mientras que la iluminación reforzará las condiciones de seguridad durante la noche.

La renovación también apunta a recuperar un sector degradado y evitar que vuelva a ser utilizado como punto de arrojo de residuos.

Una experiencia anterior sobre la avenida Alfonsín

La iniciativa se suma a una intervención realizada anteriormente en la avenida Raúl Alfonsín al 3200.

En ese lugar también funcionaba un punto de arrojo permanente de basura, que fue transformado mediante una serie de mejoras urbanas.

El espacio incorporó nuevas veredas, bancos, iluminación y forestación. Además, se realizó un mural a cargo del equipo local de Arte Público y Muralismo.

Recuperación del espacio público en todo el distrito

La erradicación de basurales y la puesta en valor de espacios degradados forman parte de una de las políticas públicas impulsadas por el intendente Julián Álvarez desde el comienzo de su gestión.

El objetivo es que los vecinos y vecinas de Lanús puedan acceder a espacios públicos de calidad, seguros y en mejores condiciones.

Con la nueva intervención en San Lorenzo, el Municipio busca continuar recuperando sectores afectados por la acumulación de residuos y transformarlos en lugares ordenados, funcionales y aprovechables para la comunidad.