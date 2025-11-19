Álvarez y Vilar inauguraron el Parque Ambiental de Lanús

El intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez y la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, inauguraron el nuevo Parque Ambiental de Lanús. Está ubicado en el Parque Central Las Colonias y se trata de un espacio público pensado para el encuentro, la educación y concientización sobre el cuidado del ambiente.

Al hacer uso de la palabra, el intendente de Lanús dijo que "Este espacio está pensado detalladamente para que los vecinos y las vecinas disfruten en familia y tomen noción de lo importante que es cuidar nuestros recursos naturales".

"Junto a la ministra Daniela Vilar concretamos un plan de obras que implicó la renovación completa de este lugar para que pueda ser aprovechado por toda la comunidad lanusense”, resaltó Álvarez.

Por su parte, la ministra Daniela Vilar remarcó: “Este nuevo espacio en Lanús expresa el sentido de los Parques Ambientales: recuperar espacios verdes y transformarlos en lugares de encuentro, aprendizaje y disfrute para la comunidad".

Vilar fue contundente "No es solo una política de cuidado ambiental: es también educativa, social y profundamente territorial, porque suma aulas sustentables, huertas, composteras y dispositivos de educación ambiental para que las chicas y los chicos conozcan la biodiversidad de sus barrios y se apropien de su ambiente".

Detalles del Parque

El Parque cuenta con un aula ambiental donde se podrán realizar todo tipo de encuentros educativos y de formación en la temática; una huerta que apunta a la práctica en siembra, la reproducción de especies, el contacto concreto con el mundo de la agroecología y se encuentran representadas todas las ecorregiones que componen el territorio bonaerense, con plantas y arbustos autóctonos; además de contar con diversas áreas de esparcimiento, nuevas luminarias, cestos y separadores de residuos, canillas de riego y señalética, entre otros. A su vez, se plantaron 3.000 especies de plantas nativas.

Durante la actividad, se implementó un sistema de postas educativas con talleres informativos, que fueron divididas en cuatro sectores: aula ambiental, huerta comunitaria, domo de compostaje y charla dinámica, de las que participaron autoridades, alumnos y alumnas del Jardín de Infantes N° 944, la Escuela Primaria (EP) N° 34, la Escuela Secundaria (ES) N° 11, la EP de Adultos N° 705 y la Escuela de Educación Especial (EEE) N° 507, quienes articulan distintas acciones en conjunto entre la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Ambiente.

Desde redes, Álvarez acotó "Junto a Vilar y autoridades de cinco establecimientos educativos de nuestro distrito, inauguramos el Parque Ambiental de Lanús: un nuevo centro de interpretación de nativas con vegetación de especies autóctonas emplazado en el Parque Central Las Colonias. Para eso, desplegamos un plan de obra con el Ministerio que contempló en el espacio la construcción de un aula ambiental, una huerta comunitaria, un domo de compostaje y una posta de charla dinámica para que pueda ser aprovechada por toda la comunidad".

"Además, llevamos adelante la instalación de tres pérgolas representando una ecorregión de la provincia de Buenos Aires; equipamiento urbano; nuevas luminarias; cestos y separadores de residuos; canillas de riego y señalética, entre otras cosas. También, plantamos 3000 especies nativas", dijo.



Julián Álvarez volvió a pedir por "Cristina libre"

"Con el Instituto Patria llevamos adelante una charla en el Ateneo Néstor Kirchner de Lanús junto a Claudia Bernazza y Carlos Castagneto para reafirmar nuestro repudio por el injusto encarcelamiento de nuestra conductora y compañera Cristina Fernández de Kirchner", dijo el intendente de Lanús a través de sus redes.

"Vamos a continuar trabajando para construir un proyecto nacional que nos saque de esta etapa oscura que atraviesa nuestro país, pero esto solo será posible si Cristina está libre y si logramos poner un fin a la infame persecución judicial de la cual es víctima".